[Novetat] FILLS DEL NIL

Xavier Aldekoa



Ara Llibres



El Nil no és un riu. El Nil és molt més. El més gran dels rius africans és el cor de centenars de pobles i el testimoni infatigable de l'ascens i l'ocàs de les dinasties de faraons més poderoses de la Terra. El seu nom evoca secrets ocults en piràmides o cambres subterrànies i alimenta l'orgull de civilitzacions mil·lenàries que avui encara lluiten per sobreviure.



El Nil és avui la pau del nord d'Uganda, però també la guerra del Sudan del Sud; és la vida de les valls d'Etiòpia i la mort als calabossos d'Egipte o el Sudan. És dictadura, desigualtat, progrés, esperança i ànsies de llibertat. És també el somni d'una revolució. Però, malgrat les cicatrius, el Nil continua sent el bressol del mestissatge de les grans cultures africanes i mediterrànies d'ahir i d'avui.



Durant mesos, el periodista Xavier Aldekoa ha recorregut el Nil, des de les fonts fins a la desembocadura, per descobrir-ne els habitants, les cultures i les tradicions i també per denunciar la crueltat, la indiferència i la impunitat. Des del compromís i l'honestedat periodística de l'autor, i a través dels testimonis en primera persona dels habitants de la riba del riu, ens aproparem a un món potser desconegut, però no tan llunyà. Perquè el Nil és part de l'ànima occidental; és una oportunitat de mirar diferent, d'entendre l'altre i entendre'ns a nosaltres mateixos. Tots som fills del Nil.