Quaderns Crema reedita ‘L’escultura catalana’, d’Alexandre Cirici, un assaig clàssic de la història de l’art al nostre país

Dimarts, 9 de maig de 2017 18:20 h

No hi ha cap vot

Alexandre Cirici (1914-1983) va ser una peça fonamental en la cultura catalana a la segona meitat del segle XX, impulsor i renovador de la crítica i la historiografia artística catalana, a banda d’incansable lluitador per les llibertats del país.La seva voluntat de sistematitzar i organitzar la producció artística catalana va donar com a fruit els volums L’arquitectura catalana (1955), L’escultura catalana (1957) i els dos volums de La pintura catalana (1959). Més tard arribarien, amb una altra dimensió, Arquitectura gòtica catalana (1968) i Ceràmica catalana (1977). L’escultura catalana va ser publicat originàriament el 1957 per l’Editorial Moll, i ara veu de nou la llum en edició de Quaderns Crema, que ja havia reeditat, el 2016, La pintura catalana En aquest volum Cirici fa un somer i precís viatge a la història de la l’escultura als Països Catalans, d’ençà les figuretes de terra cuites trobades a les tombes Púniques d’Eivissa i datades del segles VIII a.C. i fins a les formes orgàniques de Josep Maria Subirachs. De manera precisa, preciosa i pedagògica, Alexandre Cirici, sap sintetitzar l’essencial i oferir-lo amb interès al lector, poc o molt afeccionat a l’escultura, però segur que amb un cert interès cultural. Relaciona, tanmateix els fets plàstics amb medi que els ha originat, cosa que ens permet fer-nos una idea de l’època determinada en què ens situem.No es tracta purament d’un tractat teòric, sinó d’un exercici de contemplació de les obres descrites, situades en el seu context, i que ens donen una dimensió precisa del gran cabal cultural que acompanya la història del nostre país.