La primera traducció a l'anglès de 'Josafat' de Prudenci Bertrana arribarà a les llibreries al juliol

Dissabte, 13 de maig de 2017 11:35 h

(ACN)- La primera traducció a l'anglès de la novel·la Josafat de Prudenci Bertrana (Tordera, 1867 - Barcelona, 1941) arribarà a les llibreries britàniques al juliol de la mà de l'editorial Francis Boutle Publishers. L'obra, que traduirà Peter Bush i mantindrà el títol original, fa anys que es pot llegir en alemany, italià, castellà, aranès i, més recentment, també en francès editada per L'Harmattan. En una entrevista a l'ACN, Peter Bush ha explicat que l'obra "va xocar molt" a l'editorial perquè no hi ha cap novel·la de característiques similars a la literatura britànica. Bertrana és conegut sobretot per ser l'autor de Josafat, malgrat que té una prolífica carrera literària amb nou novel·les, deu obres de teatre, un centenar de contes i desenes d'articles i cròniques.Josafatés la novel·la més llegida de Prudenci Bertrana. Des de la seva publicació, l'any 1906, la història d'amor sacríleg entre el campaner de Santa Maria i Fineta ha despertat tant d'escàndol com fascinació entre diverses generacions de lectors. Al llarg del segle XX, ha conegut una cinquantena llarga d'edicions, que l'han convertida en un dels clàssics de la literatura catalana contemporània. Impresa a Palafrugell, va ser presentada al premi de novel·la de la Festa de la Bellesa de Palafrugell l'any 1905, on no va ser premiada per motius morals.La publicació de l'edició en anglès coincidirà amb la commemoració de l' Any Bertrana