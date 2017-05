[Ressenya] EL DIEZ POR CIENTO DE TU VIDA

Diumenge, 14 de maig de 2017 17:35 h

Yulca EditorialBarcelona, 2017308 pàgines19,90 €És aquesta una novel·la negra amb tot el regust del clàssics del gènere i un plantejament molt original.Hiber Conteris és un escriptor i pensador uruguaià que va formar part del Moviment d’Alliberament Nacional dels Tupamaros. Tot i que va abandonar el moviment un cop aquest es va decantar per la lluita armada, va ser detingut, torturat i empresonat durant la dictadura l’any 1976 i va romandre a presó fins el 1985.A la presó entre l’escassa literatura disponible, va llegir l’obra de Raymond Chandler, un dels mestres i pares de la novel·la negra americana, així com la biografia que Frank MacShane va escriure de l’autor d’El somni etern. Com recorda Conteris: “va ser impossible tenir accés a cap altra font que facilités dades sobre Chandler durant el període que vaig escriure aquest relat (ho vaig fer a la presó política coneguda com el Penal de la Libertad, a San José, Uruguai, i la biblioteca de què disposàvem els presoners era molt limitada)”. En sortir de la presó, Hiber Conteris publicaria aquesta obra, en la que ficció i realitat s’entrecreuen a Los Angeles dels anys 50.De ben segur que els amants de la novel·la negra tenen la biblioteca ben farcida de clàssics americans del gènere. Entre ells Raymod Chandler ocupa un lloc preferent. Molts d’aquells clàssics arribarien a Catalunya de la mà de la col·lecció La cua de palla i Manel de Pedrolo a Edicions 62. La dama del llac, en traducció de Ramon Folch i Camarassa o La gran dormida, de Josep Vallverdú, van ser les primeres traduccions de Chandler a casa nostra.L’escriptor uruguaià Hiber Conteris ha volgut retre homenatge a aquella literatura pulp convertint Philip Marlow en protagonista d’aquesta història en què investiga l’assassinat d’un agent literari a mitjans dels anys 50 del segle XX a Los Angeles, en el que també es veu involucrat l’escriptor Raymond Chandler.Quan el diari Los Angeles Times anuncia la troballa del cadàver del conegut agent literari Yensid Andress, les especulacions es disparen: suïcidi per motius econòmics, assassinat?... Andress gestionava les carreres literàries de molts escriptors i guionistes de Los Angeles a canvi d’un mòdic 10 per cent de comissió. Així és que el mateix Raymond Chandler es converteix en uns dels sospitosos, juntament amb d’altres escriptors i gent de la industria del cinema. L’investigador encarregat de resoldre el cas serà Philip Marlowe, en realitat personatge de ficció creat per Chandler. És així com un personatge imaginari ha d’investigar l’escriptor que el va crear.A partir d’aquí l’acció es desenvolupa a un ritme trepidant que es mou a ritme jazz, fum alcohol, cinema, ambients tèrbols, homes durs i dones fatals, i molta intriga i acció, en una trama certament original, amb una inconfusible aroma clàssica.Els amants de la novel·la negra gaudiran d’allò més amb aquesta obra, que retorna als orígens del gènere, lluny de la superficialitat de la novel·la policíaca nòrdica que ens ha envaït els darrers anys.