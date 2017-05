L'autor valencià Xavier Aliaga s'endú el 27è premi Ciutat de Tarragona Pin i Soler de novel·la

Dilluns, 15 de maig de 2017 08:50 h

La barcelonina Judit Romeu guanya el Vidal Alcover de traducció i el Tinet ha recaigut en la mataronina Amanda Bassa



(ACN)- El periodista i escriptor de Xàtiva (País Valencià) Xavier Aliaga ha guanyat el 27è premi Ciutat de Tarragona Pin i Soler de novel·la. Aliaga, de 47 anys, ha estat premiat per l'obra Les quatre vides de l'oncle Antoine, un relat molt íntim -segons el jurat- però amb un tractament universal sobre la Guerra civil espanyola. Aquest guardó és el premi literari més ben dotat a la demarcació de Tarragona. En traducció, el 17è premi Vidal Alcover ha estat pel treball de la traductora barcelonina Judit Romeu Labayen. Romeu ha traduït la novel·la Els sofriments del príncep Sternenhoch de l'autor txec Ladislav Klíma. Pel que fa al 20è premi de narrativa curta per Internet Tinet, la guanyadora ha estat la periodista de Mataró Amanda Bassa González pel conte titulat Obsessió.



La participació en la 27a edició dels premis literaris de tarragona ha estat destacada: s’han presentat més de 340 propostes: 112 per al Pin i Soler, 209 per al Tinet, 13 per al Vidal Alcover, i 18 pel premi especial de guió radiofònic, per a uns premis que abasteixen tot l'àmbit dels Països Catalana.



Premi Pin i Soler



El guanyador del Pin i Soler, el periodista i escriptor de Xàtiva Xavier Aliaga, ha explicat que la seva novel·la és un llibre "d'autorealitat". L'ha definit com una gran reportatge periodístic en forma de novel·la, en el qual es van fent salts a la història. Aliaga també ha assegurat que el procés d'elaboració de l'obra ha estat "traumàtic" amb moltes versions i incerteses. L'obra serà publicada per Angle Editorial, dins la seva col·lecció Narratives i apareixerà a principis del pròxim mes de setembre.



Traducció txeca



Per la seva banda, de les tretze obres presentades per a la 17a convocatòria del premi-beca Vidal Alcover de Traducció, finalment el jurat s'ha decantat pel treball presentat per la traductora barcelonina Judit Romeu Labayen. La seva traducció de la novel·la Els sofriments del príncep Sternenhoch, de l'autor txec Ladislav Klíma, serà publicada per les edicions de 1984.



L'autora ha explicat que l'escriptor txec era un filòsof inconformista i provocador, i que l'obra va causar un gran "estupor" a la societat de l'època per ser "molt poc convencional" i amb un estil molt expressiu i satíric. De fet, el règim comunista va prohibir l'obra i el 1990 va tornar a sortir publicada un altre cop.



Narrativa a Internet



Pel que fa al veredicte del 20è Premi de narrativa curta per Internet Tinet, d’entre els 205 treballs presentats, la guanyadora ha estat la mataronina Amanda Bassa pel conte titulat Obsessió. El jurat ha definit el text com un relat amb una veu narrativa madura, que guia el lector per indrets que no són el que semblen, amb un final sorprenent. A més a més de l'obra guanyadora, el jurat n'ha seleccionat altres catorze. Totes juntes es publicaran en un volum que publicarà Cossetània edicions i apareixerà la propera tardor.



La guanyadora Amanda Bassa ha explicat que la protagonista del seu conte és un personatge "grotesc" i "desmesurat" però que ha buscat l'empatia del públic amb la protagonista per "connectar-hi".



Premi especial de guió de ficció radiofònica



Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona han comptat enguany amb una premi especial amb motiu de la commemoració dels 30 anys de la creació de Tarragona Ràdio. Així, Elisenda Guiu ha guanyat aquest guardó al millor guió de ficció radiofònica. D'entre les divuit propostes presentades, el jurat ha decidit atorgar-lo a la proposta Indigestió de la dramaturga i guionista del Masnou (Maresme) Elisenda Guiu. Segons el jurat es tracta d'un bon diàleg amb estructura teatral, amb un diàleg àgil, natural i versemblant. La mateixa Guiu ha explicat que és un diàleg entre un matrimoni que estava esmorzant a la terrassa de casa seva i irromp una imatge al diari amb un nen mort a la sorra.



Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona són convocats per l'Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, la Joieria Blázquez i les editorials Cossetània, Edicions de 1984 i Angle Editorial.