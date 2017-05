Més Llibres, nova editorial en català

Dijous, 18 de maig de 2017 08:50 h

(ACN)- La nova editorial en català Més Llibres s'ha presentat aquest en societat. El projecte, de vocació "independent" i sota el paraigua de Bromera, conformarà el seu catàleg a partir d'obres en català de clàssics contemporanis "oblidats" i d'escriptors internacionals de narrativa literària que fins ara no trobaven entrada en el circuït habitual. En aquest últim cas, segons ha explicat el seu editor, Ricard Vela, Més Llibres fixarà la mirada a l'Àsia i l'Àfrica sense perdre de vista Europa, prioritzant les escriptores dones.



Més Llibres és un projecte literari en català dirigit al públic adult. L'editorial publicarà tant títols d'autors en català com traduccions internacionals. Per tant, el catàleg combinarà la publicació d'obres originals actuals amb la recuperació de títols que per motius diversos ja no es poden trobar a les llibreries. Segons Vela, entre les "deficiències" de l'edició en català hi ha la falta de fons de clàssics catalans. "Es commemoren centenaris d'autors que, d'una quarantena d'obres, només se n'han editat quatre", ha reblat. La filosofia del nou projecte treballarà de manera "autònoma i quasi federal" d'un grup mitjà com és Bromera, sota criteris una mica "personals". "Jo sóc català i tinc percepció del que es fa aquí i dels codis que agraden", ha precisat.



Els primers títols



El primer títol a arribar a les prestatgeries serà El venut de Paul Beatty, el primer guanyador nord-americà del Premi Man Booker, una sàtira festiva sobre les desigualtats racionals. L’acompanyarà el volum Tafanejar. Llibreries del món, en què disset escriptors reconeguts d'arreu del món (Elif Shafak, Yiyun Li, Stefano Benni, Ali Smith o Alaa Al Aswani) elaboren una obra col·lectiva sobre vivències personals a llibreries, institucions que cal preservar. L'edició de Més Llibres inclourà un relat inèdit de Jordi Puntí sobre algunes llibreries catalanes.



Publicacions per als propers mesos



A mitjan juny, el nou segell incorporarà dos títols més al seu catàleg. D'una banda, Narracions extraordinàries de Joan Santamaria, una obra que recupera els relats sobrenaturals publicats per l'escriptor català entre 1915 i 1921 i que fa anys que no es troba a les llibreries, una antologia que connecta la literatura catalana amb autors clàssics del gènere, com Hoffmann, Conan Doyle, Jules Verne, Orson Wells o Edgar Allan Poe.



Paral·lelament, també es publicarà Diari d'un lladre d'oxigen, de l'enigmàtic autor anònim. Es tracta d'una novel·la autoeditada que s'ha acabat convertint en un best-seller. En vistes al setembre, Més Llibres publicarà la nova novel·la de Salvador Company (València, 1970), False friends i a l'octubre l'editorial traduirà La bellesa és una ferida, de l'escriptor indonesi Eka Kurniawan, una novel·la "feminista" que parla de "l'empoderament de la dona", en paraules de l'editor. Finalment, ja al 2018, el nou projecte incorporarà al catàleg l'última obra de l'escriptora nord-americana resident a Mèxic Jennifer Clement, presidenta del PEN Internacional.