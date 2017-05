[Novetat] DE FOC I DE SANG

Dimarts, 23 de maig de 2017 08:50 h

Caterina Albert va viure prop de cent anys i va escriure prop de cent contes. És l'autora més il·lustre i menys coneguda de la literatura catalana: més enllà deSolitud i Drames rurals, la major part dels seus llibres no han estat llegits d'ençà que els va publicar.

Aquesta antologia ofereix un recorregut de cap a cap de la seva obra i plasma l'extraordinària varietat del seu univers. Encapçala el volum el monòleg La infanticida acompanyat de nou contes més.



Per aprofundir en el coneixement de l'autora, el volum inclou una selecció d'escrits de reflexió artística (extrets de pròlegs, cartes, proses autobiogràfiques i discursos de l'autora)i un postfaci de Lluïsa Julià, curadora de l'antologia. Els textos del volum han estat fixats per la poeta Blanca Llum Vidal, també responsable de l'edició d'Un film (3.000 metres).