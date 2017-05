Cap de setmana amb Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc

Dissabte, 27 de maig de 2017 16:45 h

(ACN)- Móra d'Ebre acull aquest cap de setmana la desena edició de Litterarum i la 14a Fira del Llibre Ebrenc , que s'allargaran fins diumenge. El certamen, viscut com un segon Sant Jordi, ha programat gairebé el doble d'espectacles que l'any passat, 33, inspirats en una vintena d'autors d'arreu dels Països Catalans. La inauguració la va presidir divendres el conseller de Cultura, Santi Vila, que va afirmat que la fira pel Govern és "estratègica" i que per això mereix un suport institucional i econòmic que li doni garanties. En aquesta línia va la inclusió del certamen el Pla de Lectura 2017-2020, aprovat dimarts, que assegurarà els fons per Litterarum per les pròximes edicions.