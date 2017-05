[Ressenya] EL MATRIMONI DE LA SENYORETA BUNCLE

Diumenge, 28 de maig de 2017 13:45 h

Traducció d’Anna LlisterriViena EdicionsBarcelona, 2016428 pàgines26,00 €L'escocesa D. E. Stevenson va tenir un èxit extraordinari l'any 1934 quan va publicar El llibre de la senyoreta Buncle , que va tenir una continuació amb El matrimoni de la senyoreta Buncle l'any 1936 i encara una tercera part que està pendent de publicar-se en català.Al seu moment aquest llibres van ser allò que en diriem un bestseller al seu país.Ara, Stevenson és una autora reconeguda a casa nostra gràcies a la publicació dels seus llibres per part de l’editorial barcelonina Viena Edicions.Tan era la seva fama literària que els seus seguidors eren anomenats dessies i esperaven impacients l'aparició de qualsevol llibre de l'autora, queen va arribar a escriure més de 50. La Dorothy Stevenson era parenta del també escriptor Robert Louis Stevenson, el de l'Illa del tresor. El primer llibre de la trilogia va ser El llibre de la senyoreta Buncle . La novel·la ens explicava les peripècies de la senyoreta Buncle, que, vorejant la quarantena, soltera i amb alguns problemes econòmics, decideix que podria escriure un llibre per a guanyar diners. Les peripècies de l’autora quan escriu el llibre per evitar ser reconeguda pels veïns del poble de Silverstream, on s’ha instal·lat, ens recorda la premissa que la realitat supera àmpliament la ficció, feien d’aquest primer volum de la saga un llibre de lectura deliciosa.La continació de les aventures de l'escriptora és El matrimoni de la senyoreta Buncle, en què l'escriptora desconeguda està casadaamb el seu editor i decideixen marxar a viure a una petit poble prop de Londres, Wandlebury, fugint del terratrèmol provocat a Silvestream i buscant una imaginada tranquil·litat, lluny dels compromisos socials.Aquí la Barbara Buncle, en “aquest vila molt petita (...) endormiscada sota el sol”, tornarà a viure sense voler-ho una munt d'aventures amb els seus veïns. D'una banda són els extranys que arriben al poble i de l'altra generen un atractiu evident en tot un seguit d'habitants que tenen les seves coses especials. I clar, començarà a escriure una nova novel·la basada en els seus veïns i en el fet anecdòtic que l'advocat que li ven la casa on viuran la confon i li dona a llegir el testament de l'estrafolària milionària del poble, un fetque condicionaràla vida de tots plegats sense saber-ho.La Barbara haurà de dirigir amb mà ferma les obres de rehabilitació de la casa i fer front a un munt d’adversitats, inclosos uns fantasmes ocupes. Un cop ja instal·lats, juntament amb el seu marit editor, i amb les visites esporàdiques però cada cop més freqüents del seu jove nebot, la família es converteix en l’epicentre de les xafarderies del conservador veïnat i els dinamitzadors socials de la tranquil·la comunitat que els acull.L’huracà que és la senyoreta Buncle dinamitarà aquell poble on semblava que “les presses i el desfici del món modern haguessin passat per alt la seva existència.El matrimoni de la senyoreta Buncle, com l’anterior, és una novel·la que ens fa gaudir de la bona literatura, alhora que ens provoca un permanent somriure als llavis mentre llegim.