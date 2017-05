[Agenda] Soirée Perec

Dimarts, 30 de maig, a les 20 hores a la la Sala Palau i Fabre de La Seca-Espai Brossa (c/ Flassaders, 40, Barcelona) L’editorial Avenç ha organitzat un acte de celebració de Georges Perec , amb motiu de la publicació de L’Eclipsi, un llibre que se suma als altres dos títols que ja tenien al seu catàleg de l’autor francès, Ellis Island i W o el record de la infantesa, en l’any que se celebren els 40 anys de la revista L’Avenç i els 10 anys d’Els Llibres de L’Avenç . L’acte el conduirà l’escriptor i periodista Emili Manzano i anirà donant pas a les intervencions d’un grapat d’amics perequians. Participacions confirmades de Margarida Casacuberta, Ramon Lladó, Pablo Martín Sánchez, Montse Porta, Adrià Pujol Cruells, Ricard Ripoll, Màrius Serra, Tina Vallès, Pau Vidal, Jordi Vintró, i Ester Xargay. Tancarà l’acte el mag Haussoni i se servirà una copa per gentilesa del Celler *la vinyeta

