[Ressenya] 100 HISTÒRIES AL VOLTANT DELS BEATLES

Divendres, 2 de juny de 2017 18:05 h

Cossetània EdicionsValls, 2016190 pàgines14,20 €Recordem aquests dies els 50 anys de la publicació del disc Sgt. Pepper’s dels Beatles, una cimera musical que va marcar un punt i a part a la història de la música. D’ençà de la publicació del seu primer single el 1962, els Beatles han estat presents al panorama musical i a la vida de moltes persones, tot i que, oficialment, es van separar el 1970.És cert que la bibliografia beatlemaníaca és abundant, però també és cert que els llibres publicats en català referent als quatre de Liverpool no és excessiva.Jordi Sierra i Fabra és conegut els darrers temps per la seva faceta literària, tant en el camp juvenil com la novel·la per a adults. Però als anys 70 i 80, Sierra i Fabra va ser un dels pioners del periodisme musical i de la literatura rock. Ha publicat diversos llibres sobre els Beatles i ara ens ofereix, en català, aquest 100 històries al voltant dels Beatles, un llibre en què explica aspectes de la trajectòria del grup que podríem considerar desconeguts per al gran públic, com ara la data exacta de la trobada de John Lennon i Paul McCartney el 6 de juliol de 1957 o com els Beatles van inventar el vídeo-clip per a promocionar dues cançons el 1966 un cop ja havien deixat de fer actuacions en directe i no feien gaires entrevistes ni aparicions públiques.Tot plegat són 100 històries curtes, anecdòtiques, curioses i divertides que ens refrescaran la memòria sobre el grup més important de l’era rock, i que poden agradar per igual els seguidors més vitals del grup com les noves generacions que s’hi apropen per primer cop, així com el públic en general, aquell a qui agrada la música de Lennon i companyia.La trajectòria dels Beatles va ser certament breu, entre 1962 i 1970, però va ser inusualment intensa, tant a nivell creatiu com vital. Eren els meravellosos seixanta, quan un grup de joves devots, en la seva majoria, de la música d’arrel negra nord-americana van canviar definitivament la història de la música i en van escriure algunes pàgines històriques. Beatles, Rolling Stones i un llarguíssim etcètera de grups va posar la música a revolució juvenil d’aquells anys.Sierra i Fabra fa un repàs a la història del grup amb aquest 100 anècdotes que repassen tots els aspecte de la seva trajectòria, de les seva cançons a les seves pel·lícules o el paper que hi van jugar el seu manager Brian Epstein i productor George Martin o quins van ser els “altres” Beatles, com Pete Best, Jimmy Nicol o Andy White. I també algunes polèmiques sonades: la seva relació amb les drogues (que en molts casos eren legals en aquells moments), les declaracions de Lennon afirmant que els Beatles eren més famosos que Jesucrist, o com es va produir la seva ruptura definitiva.Com sabem , però, el somni es va acabar un 8 de desembre de 1980, quan John Lennon va ser assassinat a Nova York. I sí, també Sierra i Fabra ens explica els detalls d’aquella fatídica nit.Tot plegat explicat amb una hàbil combinació de la informació i àmplia documentació i una innegable capacitat de divulgació.