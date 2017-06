Conveni entre la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Nacional per catalogar obres conjuntament

Dissabte, 3 de juny de 2017 17:10 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



(ACN)- El Consell de Ministres ha acordat l’autorització provisional per a la subscripció del Conveni interadministratiu entre la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Nacional d’Espanya per a la catalogació compartida d’obres objecte de dipòsit legal. Els objectius del conveni, segons ha fet públic el govern espanyol, són aconseguir una major eficàcia en la catalogació d’aquestes obres “evitant la duplicitat de tasques” i “reduir els costos que suposa la catalogació a totes dues biblioteques” mitjançant la creació de “registres bibliogràfics als tres catàlegs de la Biblioteca Nacional d’Espanya, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, incloent-hi registres d’autoritat, en llengua catalana i castellana”.El cost previst del servei és de 60.000 euros dels què la Biblioteca Nacional n’aportarà el 55%, és a dir 33.000 euros, i la biblioteca de Catalunya el 45% restant, 27.000 euros, a més de facilitat l’ús dels seus locals perquè l’empresa adjudicatària faci les seves tasques. El conveni té vigència fins el 31 de desembre del 2017 i es pot prorrogar per un període de fins a quatre anys addicionals.