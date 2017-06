[Ressenya] BANY DE LLUNA

Diumenge, 4 de juny de 2017 12:55 h

Traducció de Núria PetitQuaderns CremaBarcelona, 2017224 pàgines18,00 €L’any 2014 l’escriptora haitiana Yanick Lahens va ser distingida amb el prestigiós premi Femina francès per la novel·la Bain de lune. La premsa cultural francesa va destacar Lahens com “una de les plomes més fines de la literatura haitiana contemporània”, tot i que fins aquell moment es tractava d’una autora relativament poc coneguda fins i tot a França.A Catalunya ens arriba ara l’edició d’aquella obra en català, Bany de lluna, en traducció de Núria Petit, responsable, també, d’algunes de les noves traducció de les obres de Georges Simenon que publica Acantilado.La història ens situa a Haití, en una societat tremendament empobrida i explotada pels cacics. Un d’ells, els totpoderós Tertulien Mésidor s’enamora d’una joveneta de setze anys, l’Olmène, a qui troba al mercat venent els seus productes com fa habitualment: el peix que el seu pare i germans pesquen i les collites que puguin donar les pobres terres que conreen.Al fil d’aquesta història, entre l’amor i la possessió, seguim curs de la vida social a l’illa al llarg del segle XX, un dels països més pobres del planeta. Els grans explotadors, “els altres” com són anomenats, són els vencedors, els adinerats, els conqueridors, enfront els que són pobres com les rates, els desgraciats.Bany de llunaés un relat d’una altíssima qualitat literària, amb una bella traducció de Núria Petit, en què la història que pot ser d’amor és, de fet, una història de possessió, de domini d’una classe sobre una altra, i d’entrega. El fil narratiu d’aquesta classe social misèrrima és també la història del propi país, explotat per uns pocs, amb el vist-i-plau dels Estats Units, amb les poderoses grans corporacions al davant i els marines vigilant el pati del darrere.La veu que escoltem és la dels pagesos desposseïts de la terra, els que viuen del que el mar els dóna, la societat que pateix la dictadura assassina i els joves que, en un moment donat, es revolten contra l’opressió. El paisatge, la terra i el mar, aquesta “terra de grans muntanyes”, que dóna i treu felicitats i riqueses n’és també un protagonista principal. Yahens ens descriu la vida d’una gent que mira les dificultats de cara i que s’ajuda de la religió com a salvaguarda de les tradicions i ajuda espiritual. Un relat en que la dura realitat xoca frontalment amb la mai perduda esperança.Bany de llunaés un relat apassionant que, com va dir la mateixa autora en una entrevista “és una història que si bé passa a Haití, és universal”.