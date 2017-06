[Novetat] L'AVENÇ (juny 2017)

El número de juny de L’Avenç reivindica, en el seu conjunt, una més gran presència de les dones. Així, Maria Ojuel reflexiona sobre la presència de dones artistes en algunes exposicions recents, mentre que Gemma Busquets rescata el periodisme esportiu d’una pionera de l’esport i del periodisme femení a la Barcelona d’abans de la guerra, Anna Maria Martínez Sagi. En aquest número, Rosa Toran recorda també la trajectòria de Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen, i Francesc Foguet reconstrueix un moment precís de la trajectòria teatral de Ricard Salvat. L’entrevista del mes és amb la historiadora Núria Sales i Folch, deixebla de Pierre Vilar, que recorda la seva trajectòria personal, marcada per l’ambient familiar, però també per l’exili i la vida a la regió de París. En el capítol de ressenyes culturals, Imma Merino escriu sobre l’actriu Cate Blanchett, Lluís Muntada sobre el darrer llibre de Joan Daniel Bezsonoff, Susanna Portell sobre l’exposició de Torné Esquius al MNAC, i Genís Barnosell sobre David Rieff, entre d’altres.

