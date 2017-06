La Biblioteca de Catalunya presenta el llibre electrònic 'Dels trobadors a Ausiàs March'

Dimarts, 13 de juny de 2017 11:45 h

(ACN)- La Biblioteca de Catalunya ha publicat el llibre electrònic Dels trobadors a Ausiàs March: el patrimoni de la Biblioteca de Catalunya. La publicació, a càrrec d’Anna Alberni, mostra el patrimoni que conserva la institució i descriu algunes de les peces més destacades de la seva col·lecció, entre les quals hi ha el Cançoner Gil o el Cançoner Vega-Aguiló. El llibre inclou entrevistes a diversos especialistes que introdueixen el món de la poesia a Catalunya des del segle XI fins al XV, des de la poesia trobadoresca fins al poeta Ausiàs March. Miriam Cabré tracta la poesia catalana d’arrel trobadoresca; Antoni Rossell introdueix el cant i els aspectes musicals del món dels trobadors; Victoria Cirlot analitza el codi cortès, i Josep Pujol aprofundeix en Ausiàs March.



L’obra es complementa amb interpretacions musicals i lectures de poemes i s’acompanya de bibliografia, enllaços a recursos de la xarxa i imatges que configuren un bon instrument de recerca per als investigadors i lectors interessats. El llibre electrònic Dels trobadors a Ausiàs March és el quart volum de la col·lecció de la Biblioteca de Catalunya «Escrits i Memòria», coordinada per Antoni Rosell i creada amb la finalitat de donar a conèixer els fons patrimonials que custodia la biblioteca.



Dels trobadors a Ausiàs Marchés d’accés lliure i gratuït a les plataformes d’iTunes i GooglePlay i es publica sota una llicència Creative Commons.