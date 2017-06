[Ressenya] EL GEN. UNA HISTÒRIA ÍNTIMA

Dimecres, 14 de juny de 2017 12:25 h

Traducció de Xavier PàmiesLa CampanaBarcelona, 2017712 pàgines24,90 €El gen. Una història íntimaés un viatge científic al món de la genètica, un llibre amb vocació de divulgació científica, pensat per arribar la gran públic i que ha tingut una repercussió d’abast mundial.L’autor, Siddhartha Mukherjee és metge, genetista i investigador especialitzat en oncologia i va emprendre la recerca d’aquest llibre a partir de les malalties mentals que havien patit alguns membres de la seva família i no d’altres.Un escriptor americà va descriure el llibre com “la història de detectius més important de tots els temps”. I és que el llibre fa un recorregut per la història del gen, com en van començar a parlar (sense batejar-lo així, evidentment) els filòsofs grecs i com al segle XIX a partir de Mendel i les seves recerques amb pèsols i més tard Darwin i la teoria de l’evolució van esdevenir els motors de recerca d’aquesta cosa anomenada gen i que es troba al cor de totes les cèl·lules.Com dèiem el llibre ha tingut un gran impacte arreu del món. Als Estats Units va arribar al capdamunt de les llistes de vendes del New York Times. I és que aquest és un llibre d’allò que coneixem com a divulgació científica, adreçat a persones que no cal que tinguin grans coneixements científics, però que sí cal que tinguin curiositat. Està escrit, en general, en llenguatge assequible i fins i tot literari, llevat alguns capítols de caire més tècnics. A banda d’aspectes de recerca científica ens apropa també d’altres temes socials, polítics i fins i tot morals, com és l’eugenèsia i els intents de purificar la raça, que, ens recorda el llibre, van tenir gran repercussió als Estats Units abans de desenvolupar-se macabrament a l’Alemanya nazi.El gen. Una història íntimaés un llibre d’un entusiasme encomanadís, tant pel que explica Mukherjee, com per la manera com ho explica. És un viatge meravellós a la recerca científica, al dia a dia dels progressos científics, a les investigacions quotidianes, a les grans esperances i il·lusions. Investiguem, investiguen, però de fet ens estem superant a nosaltres mateixos com a gènera humà, aprenem dels errors i mirem l’esdevenidor als ulls, amb la seguretat que tot el que no comprenem, encara, algun dia se’ns posarà a l’abast. Un viatge a la condició humana.Cal remarcar l’esforç editorial de La Campana, amb una obra d’aquest nivell i envergadura, i amb una excel·lent traducció de Xavier Pàmies, habitual dels textos literaris, però biòleg de formació, que pensant en els profans en la matèria ha adjuntat un índex analític temàtic complert que acompanya un glossari i una taula cronològica que evita que ens perdem pel camí.