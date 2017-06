Els Premis de la crítica dels escriptors valencians reconeixen Joan Garí en assaig i Paco Esteve en novel·la

Dijous, 15 de juny de 2017 10:15 h

Xavier Puchades s'ha endut el premi a la millor obra teatral i Maria Josep Escrivà ha rebut el premi al millor poemari de l'any, entre altres



(ACN)- La 27a edició dels Premis de la Crítica dels escriptors valencians han reconegut la novel·la Si ha nevat (Bromera) de Paco Esteve, un recorregut per la història del comerç de la neu a les comarques centrals del País Valencià, que va rebre el Premi Enric Valor. El millor assaig publicat l'any 2016 ha estat per Joan Garí amb L'única passió noble (Onada Edicions), un llibre que repassa alguns avatars recents del País Valencià i on l'autor reflexiona sobre el llegat d'escriptors com Montaigne o Fuster. El premi a la millor obra teatral ha estat per a Xavier Puchades amb Saqueig (Bromera), Premi Ciutat d'Alzira, segona part d'una trilogia sobre la corrupció i la resistència i Maria Josep Escrivà ha rebut el premi al millor poemari de l'any, per Serena barca (Edicions del Buc), una obra íntima i delicada que ha obtingut un gran èxit de crítica.



En la categoria infantil, ha estat guardonat el conte de David Navalón La senyora Neus (Tàndem), amb il·lustracions d'Ada Sinhache, que ja es va endur el premi Carmesia de la Safor. Així mateix, en la categoria juvenil, el jurat ha premiat la novel·la de Josep Millo, Per què tot em passa a mi? (Bromera), que tracta el tema de l'amistat i el naixement de sentiments amorosos a través d'una trama àgil i divertida.



El jurat ha estat format per Alba Fluixà, Joan Jesús Pla i Lliris Picó en les categories de poesia, literatura infantil i literatura juvenil; i per Aina Garcia Carbó, Martí Domínguez i Rodolf Sirera en les d'assaig, narrativa i teatre.



La junta de l'AELC al País Valencià ha decidit atorgar el Premi de Difusió al diari digital La Veu, per la seva tasca en la difusió i promoció de la literatura catalana i la cultura valenciana arreu. Els premiats rebran un diploma honorífic i una escultura commemorativa de l'artista plàstic Jordi Albiñana.



La nit dels Premis de la Crítica tindrà lloc aquest divendres 16 de juny a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, a València, en el transcurs d'una vetllada en la qual s'homenatjarà l'escriptora Teresa Pascual. La poeta i activista cultural Mariola Nos presentarà el lliurament dels Premis, una vetllada amb tastet de cançons d'Eva Dénia & Merxe Martínez, i un homenatge a l'escriptora, amb un parlament a càrrec de Neus Aguado i un vídeo sobre la trajectòria de l'escriptora elaborat per la Universitat d'Alacant.



Els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians els convoca l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana des de 1991. Amb 27 edicions s'han erigit com uns dels premis més importants de la literatura catalana al País Valencià. És un premi a obra publicada i, per tant, al marge de cap interès comercial.