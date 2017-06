Rafael Vallbona guanya el Premi Sant Joan amb ‘La casa de la frontera’

Dimecres, 21 de juny de 2017 17:20 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



L’escriptor i periodista Rafael Vallbonaés el guanyador del 37è Premi BBVA Sant Joan amb l’obra La casa de la frontera, una novel·la coral que narra els fets més rellevants que han transformat la Cerdanya i tot el país, des de la Setmana Tràgica, passant per la Guerra Civil i la postguerra, fins a l’auge del turisme i la perforació del túnel del Cadí, a través de la història de la família Grau i l’establiment fronterer que regenta al barri de la duana de Puigcerdà.



Convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX, el guardó és el tercer més ben dotat de les lletres catalanes: 35.000 euros lliures d’impostos i a banda dels drets d’autor. Edicions 62 es farà càrrec de la publicació de l’obra a partir del proper mes de setembre, en què serà presentada a la Setmana del Llibre en Català.



El Premi BBVA Sant Joan va ser instituït per Caixa Sabadell l’any 1981 amb l’objectiu de contribuir a l’impuls i normalització de la literatura catalana que vivia -com totes les manifestacions culturals- una empenta renovada pels nous temps històrics.



47 obres presentades



El jurat del 37è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana ha incorporat enguany a l’escriptora Carme Riera, guanyadora de l’edició anterior amb Les darreres paraules. També formen part del jurat Jordi Coca, Pere Gimferrer, Giuseppe Grillii, com a secretari, el director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, Joan Carles Sunyer.



Entres les 47 obres rebudes a concurs han predominat les novel·les, amb trenta-nou originals, seguides de sis llibres de contes, un diari i una obra d’altres proses.



Vint-i-sis dels originals són d’autors de la demarcació de Barcelona, set de Girona, tres de Tarragona i un de Lleida. També s’han presentat sis obres de la comunitat valenciana, una de les Illes Balears i tres d’altres procedències (Madrid, França iItàlia).



La casa de la frontera



La casa de la frontera és un establiment situat al barri de la duana de Puigcerdà, al bell mig de la ratlla amb França. Pertany a la família Grau des de finals del segle XIX, quan la van comprar per instal·lar-hi un hostal que amb el temps es va transformar en bar i botiga de queviures.



El dia de la jubilació, mentre apaga per darrera vegada les neveres i els llums de la botiga, la Carme repassa la vida de la seva família –des dels rebesavis fins els fills– i recorda sense nostàlgies la història d’aquesta casa fronterera. Un lloc de pas, on s’hi han encreuat molts destins –aventurers, fugitius o exiliats– i que enmig d’un paisatge imponent, ha estat testimoni d’alguns dels episodis més rellevants que han transformat la Cerdanya i tot el país: des de la Setmana Tràgica fins a la Guerra Civil, la misèria de la postguerra, l’auge del turisme o la perforació del túnel delCadí.



Ara que tanca la botiga la Carme sent com el seu món s'apaga. Perquè aquelles vides que al llarg de cinc generacions l’han poblat formen part de la seva. I perquè els murs d’aquesta casa contindran per sempre el relat de milers de vides anònimes que són un mirall de tota una comarca, marcada per la divisió política entre dos estats, i de tot un país.



Amb una reconstrucció històrica ben travada, movent-se entre el present i el passat, i jugant amb una doble perspectiva de realitat i ficció, Rafael Vallbona ha escrit una novel·la coral que manté la intriga i l’emoció per una terra i uns personatges -amb les seves esperances i il·lusions, els seus somnis o les seves pors- que han deixat la seva petja en la història delpaís.



Rafael Vallbona



Nascut a Barcelona el 1960, Rafael Vallbona és escriptor i periodista. Autor de més de cinquanta llibres de tota mena entre novel·les, no ficció, poemaris i llibres de viatges; alguns dels quals han estat traduïts, i altres han estat premiats amb el Just Manel Casero de narrativa, l'Amat Piniella i el Néstor Luján de novel·la històrica, l'Ernest Udina de periodisme, el Columna jove i el Ramon Muntaner de novel·la juvenil, la Piga de novel·la eròtica, el Ferran Canyameres de novel·la negra, el Cadaqués a Rosa Leveroni o els Jocs Florals de Barcelona de poesia, entred'altres.



Col·laborador habitual a premsa, ràdio i televisió, és també professor a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.