Joan Buades guanya el Premi Crexells pel treball 'Crui. Els portadors de la torxa'

Divendres, 23 de juny de 2017 11:15 h

El jurat ha considerat que l'obra és una novel·la moral que "fa pensar" i té diverses vessants(ACN)- L'escriptor Joan Buades (Inca, 1963) ha guanyat la 46a edició del Premi Joan Crexells amb la seva primera novel·la Crui. Els portadors de la torxa, tot i que el mallorquí ja havia publicat cinc llibres d'assaig i nombroses col·laboracions en obres col·lectives. Es tracta d'una obra psicològica amb un rerefons històric i que s'ha publicat gràcies al finançament obtingut a través d'aportacions a Verkami. La novel·la aborda aspectes com el boom turístic, les elits franquistes, els forats negres de les finances internacionals, els misteris de l'ànima humana i les ombres més fosques de la història d'Europa. Un dels membres del jurat, David Castillo, ha explicat que es tracta d'una novel·la dialogada "que fa pensar", que té diverses lectures i una vessant de novel·la moral.Crui. Els portadors de la torxanarra la història de l'Albert Leuven, un milionari de 95 anys de Mallorca que decideix celebrar una festa de comiat de la vida. Un fet inesperat obre una escletxa en el tram final de la seva vida i a partir d'aquí es revelen moltes de les veritats amagades d'aquest personatge.Actualment el llibre només es pot adquirir a través d'internet a la web de l’autor . De fet, Buades té previst aprofitar el suport econòmic del premi per fer una nova edició del llibre.En roda de premsa, l'escriptor ha explicat que el llibre es qüestiona l'existència i la idea del mal absolut i el fet que l'obra del mal sovint "fascina" i incomoda perquè "se li comença a tenir certa simpatia". "O ens mirem el que està passant a Europa d'una altra manera o el que passarà és que personatges intel·ligents capaços de fer coses extraordinàries i, a la vegada, atrosses acabaran decidint qui té dret a prosperar i qui no", ha reflexionat Joan Buades.Nascut a Inca (Mallorca), Joan Buades és professor de filologia catalana en un centre educatiu de Barcelona. Amb Crui. Els portadors de la torxa s'estrena com a novel·lista després de publicar cinc assajos sobre globalització turística.El Premi Joan Crexells de novel·la catalana, impulsat per l'Ateneu Barcelonès, pretén difondre l'excel·lència de les lletres catalanes ressaltant anualment les "millors" novel·les publicades. El certamen també busca estimular el coneixement crític de la literatura catalana. Es tracta del guardó més antic de Catalunya que compta amb autors premiats de reconegut prestigi. Entre els guanyadors de les últimes edicions hi ha Joan Benessiu , Joan Francesc Mira, Miquel de Palol, Jaume Cabré, Carme Riera o Ferran Torrent. Des d'aquest any s'ha recuperat la tria exclusiva de l'obra guanyadora per part del jurat. I és que des de 2009 s'havia ampliat la participació ciutadana en l'elecció del guanyador. El guardó s'ha celebrat cada any des de 1928, tret dels anys 1939-1981 en els quals la dictadura franquista va prohibir totes les manifestacions literàries i culturals en català.