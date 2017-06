La Generalitat fa donació d’un fons de llibres infantils al camp de refugiats de Nea Kavala

Divendres, 23 de juny de 2017 12:35 h

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Ramon Llull ha fet donació d’un fons de llibres infantils a la biblioteca del centre comunitari que la ONG We are here té dins el camp de Nea Kavala. Aquests prop de 200 llibres procedeixen de la participació de Catalunya i les Illes Balears com a convidat d’honor a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya enguany. Concretament, són llibres, triats després d’un acurat procés de selecció, donats per 26 editorials que formaven part de l’exposició Sharing a Future o bé del material exposat a l’estand catalanobalear.



Amb motiu d’aquest projecte, l’Institut Ramon Llull s’ha encarregat de la traducció de dos dels llibres inclosos dins la donació, El banc blau, d’Albert Asensio, i Raspall, el mític conte de Pere Calders. Ambdós llibres han estat traduïts expressament al francès, el grec, l'àrab, el kurd i el persa, per tal de facilitar-ne l’accés a la comunitat multicultural del camp.



Iniciatives teatrals



Una altra iniciativa consisteix en impartir tallers teatrals d’alguns dels llibres del catàleg de la Fira del Llibre de Bolonya com a eix temàtic. El resultat d’aquest procés de creació ha estat la peça teatral Els arbres no es cansen mai, creació col·lectiva inspirada en el conte El banc blau d’Albert Asensio, que s’estrena al Teatre de Polykastro. Els tallers abasten diferents àrees com el moviment, el teatre o la música i tenen lloc tan dins com fora del camp, a la ciutat de Polykastro, per tal de facilitar-ne l’accés a la població local, la integració i la convivència amb la població refugiada.



De manera complementària es celebraran petites representacions per als refugiats del camp, així com tallers de teatre, música i moviment. Paral·lelament, el col·lectiu Paramythádes està realitzant un document audiovisual per tal de fer un seguiment del procés de creació que il·lustri els beneficis de les arts escèniques en el teixit de la comunitat refugiada.



El projecte als camps de refugiats es complementarà durant la primera quinzena del mes de juliol amb les actuacions de Pallassos sense fronteres, una ONG amb una llarga trajectòria que treballa per millorar la situació emocional de la infància que pateix les conseqüències de conflictes armats, guerres o catàstrofes naturals, mitjançant espectacles còmics realitzats per pallassos professionals voluntaris. En aquesta ocasió realitzaran una gira per diferents camps de refugiats de Grècia del 3 al 12 de juliol de 2017 amb presència de les companyies Tortell Poltrona, Chimichurri i Mabsutins.