Catalunya s'acosta a la mitjana europea amb un 67,8% de ciutadans lectors

Dijous, 29 de juny de 2017

Els catalans llegeixen 10,5 llibres l'any, mentre que la població que no llegeix mai o quasi mai es redueix



(ACN)-El conseller de Cultura, Santi Vila, ha celebrat que els hàbits de lectura dels catalans cada vegada "són més homologables" als paràmetres europeus. Vila ha presentat aquest dimecres l'enquesta Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016 que mostra que el 67,8% dels catalans són lectors de llibres, una xifra a tocar de la mitjana europea del 68%.



Segons l'estudi els ciutadans llegeixen 10,5 llibres l'any, gairebé un 62% per oci. La població que no llegeix mai o quasi mai, s'ha reduït 5,5 punts en sis anys i se situa al 32,2%. La major part dels lectors són freqüents, un 55,5% llegeix un cop a la setmana i la resta ho fan un cop al trimestre. Un 73,4% de les dones es declaren lectores per davant d'un 62% dels homes.



Augmenta la lectura en català



L'enquesta Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016 destaca que, entre els joves, un 93,1% de la població de 14 a 24 anys manté l'hàbit de llegir un llibre per oci, feina o estudis. El 85,7% de les persones que han cursat estudis universitaris es declaren lectores, davant del 46,5% dels que han fet estudis primaris. Pel que fa a la llengua, en sis anys el català ha guanyat 6,2 punts percentuals com a idioma de lectura habitual. Així un 27,4% dels lectors llegeix en català de forma quotidiana i un 70,2% en castellà.



Entre el 2011 i el 2016, l'índex d'infants de 10 a 13 anys que llegeix llibres en el seu temps lliure s'ha incrementat en 4,8 punts percentuals i ha passat del 81,9% al 86,7%. Segons l'informe, els petits llegeixen una mitjana de 10 llibres l'any. També apunta que el 13,3% dels infants no llegeixen en el seu temps lliure mai o quasi mai.



Màxima ambició cultural



El conseller de Cultura, Santi Vila, ha assegurat que el país pot tenir "la màxima ambició" des del punt de vista cultural. "El prejudici que estem en una posició fràgil amb polítiques adequades es pot anar responent", ha afirmat. Vila ha dit que l'estudi "il·lumina" d'una forma notable per valorar la feina que està fent el Departament i que "podem confiar" que el llibre segueixi sent "un sector rellevant".



L'enquesta també apunta que per primer any pugen el nombre d'usuaris a les biblioteques i el nombre de carnets d'usuaris d'aquests equipaments. D'altra banda, l'estudi revela que els ciutadans més lectors també escolten més música, surten més a prendre una copa i van més al cinema. Un fet que, segons fonts de la conselleria, demostra que la lectura "incentiva" altres activitats d'àmbit cultural i d'oci.



31.657 nens al Fas 6 anys. Tria un llibre



El conseller també ha parlat de la segona edició de la campanya Fas 6 anys. Tria un llibre, una iniciativa del Departament que estimula els hàbits de lectura dels infants de 6 anys. El programa ha comptat amb 31.657 nens, el 39,1% dels infants de 6 anys de Catalunya. Aquest és un percentatge superior al de l’any passat, en què hi van participar el 38,3 dels menuts%.



La iniciativa es va tancar el passat 17 de juny i busca que els nens descobreixin llibreries amb un adult perquè se sentin motivats a començar a crear la seva pròpia biblioteca. En aquesta edició s'han comprat més de 6.800 títols diferents i un 69,5% dels exemplars venuts han estat en català.



Per territoris, la Catalunya Central ha registrat un 44,8% dels infants censats. La segueixen Lleida amb el 41,91%, Barcelona amb el 39,2%, l’Alt Pirineu i Aran amb el 38,8%, Girona amb el 36,7%, el Camp de Tarragona amb el 35,9% i les Terres de l’Ebre amb el 34,4%.