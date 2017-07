Raül Garrigasait guanya el Premi Llibreter 2017 de literatura amb 'Els Estranys'

Diumenge, 2 de juliol de 2017 18:30 h

(ACN)- L'escriptor Raül Garrigasait (Solsona, 1979) ha guanyat el Premi Llibreter de literatura catalana per l’obra Els Estranys, una novel·la amb un "retaule de situacions" que barreja ficció i realitat, personatges i gèneres literaris.



També han estat premiats Estirpe de Marcello Fois en la categoria d'altres literatures i El banc blau d'Albert Asensio com a àlbum il·lustrat. El primer treball de l'autor italià Marcello Fois és una crònica sobre Sardenya i de com la història tracta la gent humil en el context de les guerres mundials. El banc blau és una àlbum il·lustrat sobre el pas del temps i les relacions humanes.



El Gremi de Llibreters de Catalunya ha atorgat també el premi del VI Memorial Pere Rodeja a la llibretera Rosana Lluch i al director de premsa d’Edicions 62 Xavier Gafarot.



Raül Garrigasait ha celebrat haver estat "reconegut" amb un premi que donen els llibreters perquè són els que estan "més en contacte amb els lectors". "És el premi més bonic que es pot tenir", ha assegurat. Garrigasait ha explicat que Els Estranys és un llibre amb un plantejament "singular". La novel·la, de la que ja s'han venut 2.000 exemplars, es mou entre l'humor i la tragèdia, amb personatges excèntrics i alternant el present i el passat. La trama parteix d'un jove prussià que travessa els Pirineus per lluitar a favor de l'ordre en plena guerra carlina l'any 1837. Aquest jove patirà un malentès que el deixarà encallat en una ciutat "desconcertant". Amb el pas del temps la seva estupefacció creixerà.



Pel que fa al premi dedicat a altres literatures, el jurat ha premiat un nom italià que es considera un dels pares de la nova narrativa de l'illa de Sardenya, Marcello Fois. De fet, ha guanyat els principals premis literaris italians i les seves novel·les han estat traduïdes a una vintena de llengües. Amb l'obra guanyadora, Estirpe, Marcelo Fois explica la història d'una família d'origen humil que progressa tot i el creixement de la burgesia a Sardenya a finals del segle XIX. L'autor no ha assistit a la roda de premsa del Gremi de Llibreters de Catalunya però ha agraït el reconeixement a través d'un vídeo.



Els llibreters també ha premiat a l'il·lustrador Albert Asensio per Banc blau. L'àlbum il·lustrat s'ha definit com "un llibre per aprendre a observar el pas del temps". El treball ha estat escollit pel Departament de Cultura per col·laborar amb un projecte de cooperació cultural al camp de refugiats grec e Nea Kavala. És per això que l'àlbum s'ha traduït al francès, grec, àrab, kurd i persa. "Parlo d'històries que toquen temes molt generals i que donen valor al que és la diversitat", ha dit Asensio.



El Premi Llibreter és un guardó organitzat pel Gremi de Llibreters de Catalunya que atorguen les llibreries del país. El certamen pretén destacar i reconèixer la qualitat de determinats títols per afavorir-ne la difusió