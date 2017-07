El govern valencià reconeix de manera oficial Museu Joan Fuster de Sueca

Dimecres, 5 de juliol de 2017 12:55 h

El reconeixement permetrà aprofundir en els treballs d'investigació i en la conservació dels seus documents(ACN)- La conselleria valenciana d'Educació, Recerca, Cultura i Esport ha reconegut el Museu Joan Fuster de Sueca (Ribera Baixa) com a museu del País Valencià. El reconeixement afecta la col·lecció museogràfica de l'Espai Fuster, que es compon d'un centre de documentació, l'aula didàctica de cultura contemporània i el propi museu. El govern valencià defineix l'espai com "un referent cultural on es dóna a conèixer la figura, l'obra i la impactant repercussió de l'escriptor i assagista mitjançant els objectes personals, la seva biblioteca, documents gràfics i escrits que reclamen l'interès dels investigadors, estudiants i visitants". Inaugurat el passat mes de gener després d'anys d'endarreriments, el Museu Joan Fuster es troba a la planta baixa de l'Espai, ubicat al número 10 del carrer Sant Josep, on va transcórrer la vida de l'escriptor. L'espai expositiu està dividit en tres àmbits temàtics. Vida és la sala que té com a base les seves dades biogràfiques, amb l'ascendència familiar, documents d'infància i de joventut. També recull mostres significatives de la correspondència amb amics, escriptors i artistes destacats.A Obra se situen les publicacions que refereixen a l'autor. En una llibreria s'han agrupat els llibres publicats per l'escriptor, en les diverses edicions, les obres col·lectives en què va col·laborar o va prologar, les seves traduccions, revistes i estudis dedicats per diversos especialistes a la seva personalitat i la seva obra. Un mural recull les principals capçaleres de diaris en què apareguessin articles seus durant molts anys d'activitat periodística professional.A Treball es mostren els articles, l'activitat docent, literària, de premsa i una pantalla serveix per mostrar fotografies i escenes de l'escriptor en el seu treball. Mereix especial atenció l'exposició de la seva màquina d'escriure i altres estris de treball. També s'exposen unes seixanta pintures, dibuixos, gravats, escultures i altres obres d'art que durant molts anys ambientessin l'existència diària de Joan Fuster.La Generalitat Valenciana ha informat que les instal·lacions, el contingut i l'interès didàctic de la casa Museu de Joan Fuster contenen tot el necessari per ser considerada d'interès per als ciutadans i amb el reconeixement del museu s'aprofundirà en els treballs d'investigació i en la conservació dels seus documents.