[Lectures d'estiu] EL GRUP DE FOLK. CRÒNICA D’UN ESCLAT

Dimarts, 18 de juliol de 2017 19:50 h

Cossetània EdicionsValls, 2017366 pàgines19,70 €Coincidint amb la celebració dels 50 anys de la fundació del Grup de Folk, aquest llibre pretén homenatjar la seva transcendència. El grup va tenir una existència breu, tot just 18 mesos i només va deixar dos discos, però va ser determinant per a la posterior evolució del rock i del folk facturats a Catalunya.En contraposició al grup de la Nova Cançó que estaven inspirats per la cançó francesa, els joves del grup de folk bevien directament de la música de tradició folk americana, que els va inspirar però que van adaptar a la seva realitat social i cultural catalana. Així mateix, el Grup de Folk va establir les bases d’un cançoner popular que s’ha mantingut vigent fins a l’actualitat.Al llibre hi trobem els artistes que hi van desfilar, alguns de llarg recorregut i tan consagrats com Jaume Arnella, Maria del Mar Bonet, Pau Riba, el Sisa i Jordi Batiste, a més dels desapareguts Xesco Boix i Ovidi Montllor, i també el seu editor i mecenes, l’oblidat Àngel Fàbregues.El Grup de Folk. Crònica d’un esclat, s’articula en tres parts. En la primera part del llibre Ferrar Riera ressegueix els fets que van des de la constitució del grup fins a la seva dissolució, incloent-hi el seu llegat i els seus posteriors homenatges i revifalles.En la segona, es fa una aproximació biogràfica als 27 membres de la colla, a més d’alguns companys de viatge. I en la tercera, hi trobem un recull de les 34 cançons més representatives del seu repertori que van de Puff el drac màgic a la versió de Bob Dylan La noia del país del nord o les reivindicatives No serem moguts o Bella ciao.Ferran Riera, un dels grans periodistes musicals del país, ha bastit la història del Grup de Folk, però situant-la en el seu context històric, social i polític (la censura, els mitjans de comunicació, les discogràfiques...). L’efervescència juvenil va donar grans noms a la música del nostre país, i també en l’activisme cultural, com Àngel Fàbregues, fundador de la companyia discogràfica Als 4 Vents. El Grup de Folk. Crònica d’un esclat és una intensa mirada, ben documentada i articulada, a una època crucial de la cultura musical catalana, i esdevé al cap i la fi, un estudi del naixement del moviment folk als Països Catalans.