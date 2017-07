Un total de 61 novel·les es disputaran el 50è premi Prudenci Bertrana

(ACN)- Un total de 61 originals s'han presentat al premi Prudenci Bertrana de novel·la, el més destacat dels Premis Literaris de Girona. Són onze menys que el 2016. Enguany s'han presentat més textos al Miquel de Palol de poesia (68) que al de novel·la. Els guanyadors se sabran el dijous 21 de setembre i els escolliran d'una llista de candidats amb una forta presència de pseudònims: en tenen més de la meitat dels originals presentats. El mig segle del premi també farà especial l'acte d'entrega i el patronat que els organitza aposta, a més, per fer una setmana literària al seu entorn. L'objectiu és posar en valor la figura de Bertrana. En el global de les quatre categories hi ha 165 inscrits, un creixement respecte l'any passat impulsat sobretot pel premi Ramon Muntaner de literatura juvenil

