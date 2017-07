Jaume Cabré rebrà el Premi Trajectòria de La Setmana del Llibre en Català

Dijous, 20 de juliol de 2017 19:00 h

Paul Auster serà convidat especial d'una edició en què s'hi presentaran més de 200 novetats editorials



(ACN)- L'escriptor Jaume Cabré (Barcelona, 1947) serà distingit amb el 21è Premi Trajectòria de La Setmana del Llibre en Català, en una edició en què Paul Auster serà el convidat especial. Sota el lema Apassiona't, 144 segells editorials repartits en 163 expositors participaran a la 35a edició del certamen, que tindrà lloc del 8 al 17 de setembre a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. En total, s'hi presentaran més de 200 novetats editorials i hi tindran lloc 250 actes per a tots els públics. Per primera vegada, entre la seixantena de mòduls n'hi haurà un d'autors catalans traduïts a altres llengües. També s'hi celebrarà la 6a edició del Making Catalan Literature Travel for International Publishers and Agents, de la mà de l'Institut Ramon Llull.



Les novetats de la tornada



La Setmana és el gran escenari per a la presentació oficial de la programació literària en català en vistes a la tardor. Les editorials aprofiten l'esdeveniment per avançar les seves publicacions. Concretament, l'escriptor nord-americà Paul Auster presentarà 4 3 2 1 (Edicions 62), Erri de Luca El més i el menys (Bromera), Jordi Coca L'emperador (Comanegra), Barcelona, viatge a la perifèria criminal – Antologia de diversos autors (Crims.cat); Albert Manent i Jaume Medina Carles Riba. Biografia i antologia de poemes (Edicions Cal·lígraf); Ramon Mas presentarà Afores (Edicions de 1984), l'edició a cura de Xavier Pla de Josafat de Prudenci Bertrana (Ela Geminada), Jordi Puntí Això no és Amèrica (Editorial Empúries), Per Catalunya (Gregal) de Suso de Toro, la nova obra de Martí Domínguez L'assassí que estimava els llibres o el Premi Sant Joan La casa de la frontera de Rafael Vallbona i el Pin i Soler Les quatre vides de l'oncle Antoine (Angle Editorial) de Xavier Aliaga, entre molts d'altres.



La Setmana és el gran aparador de la indústria editorial en català. Consolidada ja com un dels esdeveniments culturals rellevants de l'any, busca continuar sent un estímul per a la promoció de la lectura i la venda de llibres en català, contribuint així al creixement del nombre de lectors en llengua catalana. En aquest sentit, Andorra, les Illes Balears i València també seran presents a La Setmana amb la participació del Ministeri de Cultura del Govern Andorrà, l'Associació d'Editors del País Valencià i l'Institut d'Estudis Baleàrics.



Editors i agents literaris estrangers aterren a La Setmana



L’Institut Ramon Llull organitza de forma anual una visita d’editors i agents literaris estrangers a Catalunya amb l’objectiu de presentar-los la literatura catalana de manera directa i personalitzada, fomentant també els lligams entre aquests i els agents literaris i les editorials catalanes, els escriptors, els crítics i els traductors. Aquest any la 6a edició del Making Catalan Literature Travel for Internacional Publishers and Agents se celebrarà en el marc de La Setmana amb l'objectiu de convertir-se en un "autèntic saló del llibre", en paraules del president de La Setmana, Joan Sala, i fomentar la compravenda de drets a l'espai del COAC, que aquest any també hi col·labora.



La cita permetrà internacionalitzar l'edició en català i professionalitzar la gran cita anual amb la visita de 16 editors de 14 països. La presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats, ha insistit en què La Setmana "continua tenint tan sentit com sempre" perquè encara es manté el repte de guanyar lectors i vendes de llibres en català. "El camí per recórrer és encara important i calen esdeveniments com aquests per fer visible l'edició en català, que no sempre té en els punts de venda", ha reblat. L'artista Joan-Pere Viladecans col·laboradora en aquesta edició cedint la seva obra.



La Setmana, en xifres



La fira tindrà aquest any 163 expositors distribuïts en 62 mòduls entre segells editorials, llibreries i institucions. Concretament, hi haurà 144 segells editorials, 13 llibreries, 2 distribuïdores i 4 institucions. Un any més iQUIOSC.cat participa en La Setmana amb un espai de 100 metres quadrats amb una mostra de 500 capçaleres de revistes i premsa comarcal i de proximitat.



La Setmana també recupera una iniciativa d'anys anteriors en què una quarantena llibreries de Catalunya faran aparadors de promoció incloent, exclusivament, títols en català.