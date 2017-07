[Lectures d'estiu] SOBRE LA TIRANIA. 20 LLIÇONS QUE HEM D’APRENDRE DEL SEGLE XX

Divendres, 21 de juliol de 2017 07:30 h

Traducció de Núria ParésEdicions DestinoBarcelona, 2017126 pàgines9,95 €Timothy Snyder és un historiador nord-americà especialitzat en història europea i de l’est i en l’Holocaust. Va ser deixeble del popular historiador i escriptor britànic Tony Judt, i com ell ha conreat una excel·lent capacitat didàctica.A partir de la seva experiència com a historiador Snyder ens proposa 20 recomanacions que podem aprendre del passat i adaptar-les a l’actualitat per a impedir l’avança de la tirania en un moment de canvi en el sistema polític mundial, amb l’arribada al poder de partits populistes i xenòfobs, incompetents i corruptes.Cert que els llibre està pensat per a un públic americà, que veu com el seu president ha arribat al poder amb unes dosis sospitoses de demagògia i de manipulació. Però és també un llibre d’utilitat arreu, que ja se sap que la mala praxi política no té fronteres.Els vint capítols ens proposen reflexions sobre la defensa de les institucions, l’assumpció de responsabilitats per part del ciutadà, com hem de cuidar l’esfera privada o com hem de reflexionar profundament a qui donem el vot.Sobre la tiraniaens planteja una reflexió sobre la història que es repeteix de manera cíclica i com el que va passar va setanta anys torna ara amb diferents maquillatges però amb les mateixes repercussions i conseqüències.El vot entregat a Hitler de manera acrítica o com els ciutadans van girar l’esquena a les atrocitats del nazisme. O com es van creure que el comunisme crearia una societat nova quan va crear una nova tirania, són només alguns exemples que, actualitzats i posats al dia ens poder fer reflexionar sobre el nostre present i el futur més immediat.Snyder en definitiva reivindica la recerca de la informació crítica i l’anàlisi de la realitat per a ser millors ciutadans i, sobretot, defensar la democràcia dia a dia de les múltiples amenaces que té.“La postveritat és el prefeixisme” diu Snyder encertadament.