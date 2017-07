(ACN)- L'adaptació i la narració de la tragèdia i de l'èpica en el món actual i l'impacte sobre el públic han estat alguns dels temes tractats en un debat que han mantingut a la Biblioteca de Catalunya l'escriptor, director i actor quebequès d'origen libanès Wajdi Mouawad amb el director Oriol Broggi, qui ha adaptat i portat als escenaris una part important de la seva obra, com és el cas de l'aclamada 'Incendis' (2003) o la més recent 'Boscos' ('Forêts', 2006).La presència de Mouawad a Barcelona es deu a la representació en el marc del Festival Grec de Barcelona, de dues obres seves: Les Larmes d'Oedipe i Inflamation du verbe vivre, que es poden veure aquest dissabte a la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure. En la conversa, l'autor ha expressat la seva admiració cap a creadors com Cervantes, Kafka i Dostoievski, i ha assegurat que llegir La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda l'ha commogut tant que l'ha animat a escriure més.

