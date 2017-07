[Lectures d'estiu] EL LLIBRE DELS MIRALLS

Traducció d’Albert TorrescasanaEdicions 62Barcelona, 2017320 pàgines18,90 €Eugene Chirovici és un escriptor rumanès nascut a Transilvània i resident actualment a Brusel·les. La seva primera novel·la als anys 90 ja va tenir un important ressó al seu país. Ha dedicat la seva carrera professional al periodisme econòmic fins que el 2012 es va dedicar exclusivament a la literatura, i ara, amb El jocs dels miralls, s’ha convertir en un escriptor d’abast mundial, amb el llibre traduït a un munt de llengües i una adaptació cinematogràfica a la vista.En aquesta obra, la primera d’ell que es publica en català, Chirovici ens planteja un interessant joc de realitats, o de mirades a la realitat. El llibre dels miralls ens situa a Nova York, quan un agent literari rep un misteriós manuscrit en què l’autor relata uns fets ocorregut vint-i-cinc anys abans, l’any 1987, quan un reconegut professor universitari és brutalment assassinat. El protagonista, Richard Flynn i la seva companya tenen relació amb el mort a la Universitat i, evidentment, es veuen involucrats en la mort del professor. El manuscrit que llegeix l’agent literari sembla una confessió, però s’interromp abruptament. Per poder arribar al final de la història l’agent contracta un periodista que investigarà els fets i trobarà els implicats. Però cadascun dels protagonistes recorda els fets de manera diferent, cadascú té la seva pròpia realitat. Ningú no menteix, però només ens podem fer una idea de la veritat amb el conjunt de les històries i a la vista de les circumtàncies particulars de cadascun d’ells.El joc dels mirallsés un llibre de suspens psicològic que pàgina a pàgina va creant una teranyina, aparentment contradictòria, però que està tota ella entrellaçada. En definitiva es tracta de veure quina és la capacitat de la ment a l’hora de manipular els records de manera insconscient. Que és precisament en el que treballava el professor universitari assassinat.La lectura intensa, precisa i intel·ligent ens atraparà i ens tindrà en tensió des de les primeres línies i fins a la darrera paraula.

