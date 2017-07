[Lectures d'estiu] HO SÉ TOT DE TU

Dimecres, 26 de juliol de 2017 10:15 h

Traducció d’Imma FalcóEdicions La CampanaBarcelona, 2017480 pàgines14,95 €Les xifres de vendes de llibres al món anglosaxó es mouen en uns paràmetres i xifres ben diferents als nostres. Dels llibre molt venuts en diuen bestsellers, sense les connotacions negatives que, en molts casos, la parula té a casa nostra. Aquest llibre està en camí de convertir-se en això, un supervendes. I és que Ho sé tot de tu, ja ha venut, de moment, més de 250.000 exemplars al Regne Unit i s’ha venut a més de 30 països per a la seva traducció. En català el publica La Campana.La Clare Mackintosh va treballar durant 12 anys al Departament d’Investigació Criminal de la policia anglesa, fins que va deixar el cos per afer de periodista i escriptora. El seu primer llibre va vendre més d‘1 milió d’exemplars i tots els mitjans el van situar com un dels llibres més destacats del gènere policíac al Regne Unit. Les expectatives creades amb aquesta segona novel·la són, doncs, molt elevades. Però les crítiques arreu han estat certament positives.El punt de partida de Ho sé tot de tu és una dona de mitjana edat, que durant el trajecte de tornada a casa en el metro de Londres veu un anunci en un diari gratuït a la secció de classificats en el que hi apareix la seva foto, sense cap explicació, una foto de baixa qualitat i una adreça web i un número de telèfon.Evidentment el seu entorn li treu importància i li diuen que no és ella, la de la foto, o que es tracta del doble que tothom té sense saber-ho. La Katie, però s’ho pren seriosament i descobreix que cada dia apareixen anuncis amb fotos de dones diferents. La cosa es complica quan es lliguen caps i algunes de les dones que surten als anuncis han estat assassinades o han patit agressions sexuals. La policia investiga i la Katie dubta de tot i tohom, fins i tot del seu entorn més immediat. I és que les coses sembla que no són com realment sembla que són.La història està explicada des de 3 punts de vista diferents: la víctima, la policia i el mateix deliqüent propietari d’una pàgina web molt especial, i secreta, des de la que vigila les seves víctimes, ho sap tot d’elles, i les ofereix als seus clients. Darrera de la història, evidentment, es troba l’etern debat sobre la privacitat de la nostra vida, les xarxes socials, el gran germà que ens vigila contínuament.Més que una novel·la policíaca, Ho sé tot de tú, és un thiller psicològic i de suspens, ben escrit, i amb un ritme molt cinematogràfic, que, com sempre, té un final inesperat. Tan inesperat que no ho descobrim fins la darrera línia del llibre.