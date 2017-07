[Lectures d'estiu] REPETICIONS

Dissabte, 29 de juliol de 2017 19:35 h

No hi ha cap vot

Traducció i notes d’Eusebi AyensaEdicions de la Ela GeminadaGirona, 2016206 pàgines18,00 €L'editorial gironina Edicions de la Ela Geminada ha publicat el recull de poemes Repeticions del grec Iannis Ritsos i que ha traduït i anotat EusebiAyensa.L’exili i l’empresonament són una constant en l’obra de Iannis Ritsos. Repeticions aplega, per primera vegada en català, els poemes escrits durant el seu internament en el camp de concentració de Leros (1967-1968) i el seu arrest domiciliari a Karlóvassi de Samos (1968-1970), en el marc de la tristament famosa dictadura dels Coronels. Durant aquest període, Ritsos tornà a passar per l’amarga experiència de l’exili, ja viscuda anys abans, al final de la guerra civil grega (1948-1952), que li suposà, en aquella ocasió, la reclusió en els camps de concentració de Leros, Makrónissos i Àios Stratis. Aquest període de privació de llibertat i d’isolament físic i moral absolut, agreujat pel càncer que se li diagnosticà durant la seva estada a Leros, lluny d’atuir-lo, l’esperona fins al punt que les obres escrites durant aquest temps (que, quan no aconseguia de fer arribar clandestinament a l’estranger, sovint enterrava per salvar-les de la fèrria censura dels Coronels) són considerades unànimement per la crítica com els millors reculls de qui és considerat el poeta nacional grec.