La campanya ‘Fas 6 anys. Tria un llibre’ es consolida entre el públic infantil

Dimecres, 2 d'agost de 2017 16:00 h

La campanya de foment de la lectura entre els infants Fas 6 anys. Tria un llibre s’ha tancat amb uns resultats que milloren els de l’any passat. Enguany hi han participat 31.657 nens; és a dir, el 39,1% dels infants de 6 anys de Catalunya, un percentatge superior al de l’any passat, en què hi van participar el 38,3%.



En aquesta edició s’han comprat més de 6.800 títols diferents i el 69,5% dels exemplars s’han venut en català. Les cadenes de llibreries han venut el 46,2% dels exemplars; les llibreries especialitzades, el 7%, i la resta de llibreries independents, el 46,9%. A més, un total de 439 editorials han comercialitzat el seus títols entre els infants de Catalunya.



Per territoris, la vegueria de la Catalunya Central ha estat la que ha tingut més participants, amb el 44,8% dels infants censats. La segueixen Lleida, amb el 41,91%; Barcelona, amb el 39,2%; l’Alt Pirineu i Aran, amb el 38,8%; Girona, amb el 36,7%; el Camp de Tarragona, amb el 35,9%, i les Terres de l’Ebre, amb el 34,4%.



Enguany el Govern de la Generalitat ha acordat concedir una subvenció de 500.000 euros al Gremi de Llibreters de Catalunya per a l’organització de la campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. Aquesta campanya, que el Departament de Cultura impulsa per tal d’estimular els hàbits de lectura dels infants de 6 anys, té com a objectius que els nens descobreixin les llibreries amb un adult, que se sentin motivats per començar a crear la seva pròpia biblioteca i que aprenguin a donar valor al llibre.