[Lectures d'estiu] L’ÚLTIM PASSATGE DE WALTER BENJAMIN

Edicions 62Barcelona, 2017176 pàgines17,00 €El setembre de 1940 el filòsof i home de cultura alemany, jueu, Walter Benjamin travessa els Pirineus i arriba a Portbou. Fuig de la persecució nazi, primer a Alemanya i, més tard, a la França ocupada. A Marsella Benjamin havia aconseguit un salconduit per tal de poder arribar als Estats Units a través de Portugal. Portbou, serà, però la darrera parada del camí. La policia espanyola del règim feixista de Franco, li impedeix de continuar el seu viatge. Extenuat, desesperat, posa fi a la seva vida la nit del 25 de setembre.Aquest darrer viatge de Walter Benjamin es converteix en un fet novel·lat de la mà de la ploma d’Enric Umbert. Amb una intensa narració seguim el filòsof a través del camí muntanyós que el portarà de Portvendres passant per Banyuls a l’estació de Portbou. Acompanyen Benjamin la seva amiga i Lisa Fittko i Henny Gurland i el seu fill Joseph, amb la recurrent memòria de la vida de l’escriptor, la seva infantesa, la mirada de la seva mare, els amics (Bloch, Arendt, Adorno...) que el van acompanyar en el seu trajecte vital i que van ajudar-lo a intentar arribar als Estats Units, fugint de la demència que es vivia a Europa; el seu pas pels camps de treball, els records d’Eivissa, ben presents a tot el llibre.... També resseguim la seva obra i perfilem alguns trets del caràcter de Benjamin, com els dubtes quotidians que l’impedeixen prendre decisions immediates o la seva nul·la capacitat per a les coses quotidianes.Enric Umbert sap transmetre l’angoixa de Walter Benjamin, que és l’angoixa dels refugiats de tots els temps que fugen de la barbàrie, i la curta cadena que el lliga a la seva obra, sempre present en el seu pensament i que es simbolitza en la maleta, plena de papers, de pensaments, que l’acompanya en aquell trajecte final, a la que s’aferra com a la vida. Una vida que es quedarà a l’habitació número 3 de l’Hotel de França.El darrer passatge de la vida de Walter Benjamin serà a Portbou.