[Lectures d'estiu] SOTA L’AIGUA

Dimarts, 8 d'agost de 2017 16:50 h

Traducció d’Imma FalcóEdicions La CampanaBarcelona, 2017448 pàgines19,90 €L’impacte que va representar la novel·la La noia del tren va tenir autèntiques repercussions planetàries, amb ventes a tot el món de més de vint milions d’exemplars i traduccions a una quarentena de llengües, entre elles el català. A Catalunya va ser també un dels llibres més venuts i va ocupar durant moltes setmanes les llistes dels millor llibres. Evidentment, va tenir també una exitosa versió cinematogràfica.Ara ens arriba en català el segon llibre de la Paula Hawkins, Sota l’aigua, també publicat per La Campana i precedit d’una exitosa presència arreu i que a casa nostra ja ha venut més de 10.000 exemplars.Sota l’aigua segueix la línia del thriller psicològic i policíac. La història ens situa en un petit poble anglès, quan la Jules s’ha de fer càrrec de la filla de la seva germana que ha mort ofegada en el río que hi ha al poble.A partir d’aquest punt es van teixint la narració de manera coral, explicada per diferents personatges. Al riu hi han mort moltes persones al llarg dels temps, des de noies ofegades acusades de bruixeria segles enllà, fins tot un seguit d’habitants contemporaris de la població.Les històries dels morts i els vius, les seves circumstàncies personals i socials, la seva mort, accidental, o provocada?; suicidi o assassinat? Es van contruint i entrecreuant pàgina a pàgina. Tothom al principi de la novel·la sembla afectat per una o altra mort de mares, germanes, dones, però a mida que avancem en la lectura se’ns dibuixen les complicades relacions personals entre tots ells, en un poble petit; i les complicades històries personals que cadascú ha viscut.Com en l’anterior llibre de la Paula Hawkins a Sota l’aigua, els personatges principals són femenins i a la fi veiem que res és el que sembla ser i les sorpreses es van succeint a mida que avancem en la lectura, i acabem dubtant de tot i de tothom.Sota l’aiguaés una història entretinguda i seductora, ideal per a aquests dies de calor i lleugeresa.