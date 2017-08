[Lectures d'estiu] HISTÒRIES DE PEQUÍN

Diumenge, 13 d'agost de 2017 20:05 h

Traducció de Francesc ParcerisasViena EdicionsBarcelona, 2017232 pàgines18,00 €Un dels grans esdeveniments de la història va ser la Revolució xinesa, que va abolir l’antic règim xinès i va instaurar la República Popular, comunista, sota el comanament de Mao Zedong l’any 1949. El nord-americà David Kidd, que va estudiar cultura xinesa, va arribar l’any 1946, amb 19 anys, a la Xina amb una beca universitària. La seva intensa relació amb el país es va concretar amb el casament, el mateix any 1949, amb la filla d’una important família de l’alta aristocràcia de Pequín.La ciutat que Kidd va trobar era el Pequín tradicional: «una gran ciutat medieval emmurallada, i amb fossat, amb un milió habitants en quaranta quilómetres quadrats de palaus, mansions, jardins, botigues i temples, al bell mig del que en altres temps havia estat l’imperi més gran del món».Un cop casat amb l’Aimee, viuran al gran palau familiar al bell mig de Pequín, amb tota la família, diverses generacions, on es custodiaven tradicions centenàries. Evidentment David Kidd era partícep d’aquella manera de viure, però també ho mirava amb ulls fascinats, i viu i beu d’aquella cultura.Tot plegat s’acaba quan els revolucionaris arriben a Pequín i s’instaura el nou règim comunista. De cop i volta els vells vestigis, físics, socials, morals i polítics, són perseguits pel nou ordre establert. És en aquest punt que el relat de Kidd es converteix en un testimoni d’excepció, des de dins, de la manera que es desenvolupen els esdeveniments que acabaran implantant el nou règim comunista i, com a conseqüència, la desparació de la Xina mil·lenaria. Com a símbol, un encenser de l’emperador Xuande, que la família custodiava i que havia cremat de manera ininterrompuda durant més de cin-cents anys. David Kidd i la seva dona acabarien marxant de la Xina camí dels Estats Units poc després, tot i que Kidd (ja separat de la Aimee), retornaria algun temps després per a retrobar-se amb els llocs que va viure i veure els efectes del comunisme sobre les edificacions, els monuments, i també sobre la part de la família Yu que va trobar, depurats pel règim i malvivint amb el record dels grans temps passats.Quan David Kidd va escriure aquest relat, quedaven pocs supervivents al món dels que en aquell moment vivien a Pequín i que formaven la petita colònia extrangera, la qual cosa converteix el seu relat en un document de primer nivell per a reviure fets i moments d’aquells anys cabdals.Històries de Pequínés un relat captivador, a cavall del relat literari i històric. Un conjunt d’històries personals, íntimes fins i tot, però que serveixen per a fer-nos una idea precisa de com es va desenvolupar la història. Són les petites històries de cadascú que conformen la Història.