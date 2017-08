[Lectures d'estiu] ELS PAPERS D’ASPERN

Dimarts, 15 d'agost de 2017 17:35 h

Traducció de Joan SellentL’AvençBarcelona, 2016136 pàgines13,00 €Henry James (Nova York, 1843- Londres, 1916) és un dels autors claus del pas de la literatura del segle XIX al XX. La seva basta obra és estimada a Catalunya, on ha tingut notables traductors i defensors acèrrims. La traducció de Joan Sellent d’Els papers Aspern, passa a engruixir la literatura jamesiana en català, de la mà de l’editorial L’Avenç.A partir d’una història senzilla i casual, Henry James construeix un escenari d’emocions complexes. Un jove editor vol fer-se amb els papers d’un reconegut idifunt poeta americà, a qui ha dedicat els seus estudis. Sembla que els documents els té un antic amor del poeta, a qui va dedicar alguns dels seus poemes més reconeguts. I per aquest fet es desplaça a Venècia, i aconseguirà instal·lar-se al palazzo decadent on viu Juliana Bordereau, ara una vella aspra, solitària i ressentida, que viu en companyia de la seva neboda, a qui manté en un règim proper a l’esclavitud servil i emocional.La recerca dels valusosos documents es convertirà en una obesssió per al jove editor, que es crearà una identitat fictícia per tal d’assolir els seus objectius. Alhora, viurem la decrepitud de la vida de les dones Bordereau i es situarem, tanmateix, en una Venècia angoixant i opressiva. La bellesa de la ciutat sera a penes perceptible al llarg del relat, mentre assistim al que esdevé gairebé una cursa per a recuperara els manuscrits, atesa la imminent certesa de la mort de la vella amant.L’objectiu de l’editor esdevé un absolut, i en cap moment es planteja cap tipus de conflicte emocional sobre la relació del poeta amb la seva, fins llavors, desconeguda amant, ni tant sols sobre els efectes que les mentides sobre la seva personalitat puguin causar a la fràgil neboda, que huaria d’heretar els preuats documents. Aquells documents, aquell poeta, esdevenen, en definitiva una obsessió malaltissa.Literatura, Venècia, palazzos, un ambient decadent, una trama absorvent i una literatura densa i treballada..... Un dels llibres de referència de Henry James.