[Lectures d'estiu] LOVING GRACELAND

Dissabte, 19 d'agost de 2017 12:50 h

Viena EdicionsBarcelona, 2017288 pàgines19,50 €El dia 16 de juny de 1977 moria Elvis Presley, el rei del rock. Havia estat un mite, el pare de l’invent, l’ídol que va introduïr a la música milions de persones, entre elles, gent tan significativa com, per exemple, John Lennon o Keith Richards. Sense l’Elvis no exisitirien ni els Beatles ni els Rolling Stones, ni tant i tants conjunts referencials per a la història de la música o anònims en el seu amateurisme.És al voltant de la figura d’Elvis Presley que Jordi Prat ha creat la seva primera novel·la Loving Graceland. La narració ens porta al Menphis dels anys cinquanta del seugle XX, quan un jove Elvis entra als estudis de Sun Records per a enregistrar un disc de regal per a la seva mare. A partir d’aquí es desencadena tota la història que el portarà a ser considerat el Rei del Rock, amb les seves grandeses i, també, les seves misèries.Però Elvis i les seves circumstàncies són només una excusa per al viatge que Jordi Prat ens proposa al món cultural i musical dels Estats Units. El llibre és, efectivament, una novel·la, però també és una crònica cultura dels Estats Units, de les seves gents, de la seva cultura, de la seva música, sobretot.Petites històries paral·leles a la trama principal ens fan recòrrer el Mod-South americà, amb les seves arrelades tradicions, les rígides fronteres entre classes socials i col·lectius racials, un melting pot que conflueix en la literatura, el cinema i la música. Per les pàgines del llibre hi suren cançons de l’Elvis Presley, clar, però també molts blues i rock’n’roll.Elvis era fill d’aquella societat multicultural, multiracial, de barreja d’estils musicals que desembocaran en el rock. Loving Graceland, és un viatge apassionant a la cultura americana.