[Lectures d'estiu] L’AMOR NO HO ÉS TOT

Traducció de Marcel RieraQuaderns CremaBarcelona, 2017288 pàgines18,00 €Edna St. Vincent Millay és una de les poetesses més reconegudes de la literatura nord-americana. Nascuda el 1892 a Maine, de ben joveneta ja es va iniciar en la poesia. A partir de 1917 s’instal·la a Nova York, on viu la bohèmia de Grenwich Village, amb recursos limitats, tal i com havia estat la seva infantesa, però decidida a ser una poeta reconeguda. L’any 1923 va rebre el premi Pulitzer i destacata com a activista feminista i autora sense complexos.De la mà de Marcel Riera, que n’ha fet la tria i la traducció, Quaderns Crema ens apropa una selecció dels poemes d’Edna Millay, escrits entre el 1917 (any de l’inicial recull Renascence) i el 1954 (els darrers poemes en què treballava quan va morir accidentalment el 1950, publicats pòstumament).Aquest recull ens permet aproximar-nos a la personalitat literària d’Edna St. Vincent Millay, que combina la formació clàssica d’obres com les de William Shakespare que la seva mare posseïa i les formes modernistes de la nova poesia.L’obra de l’Edna és inseparable de la seva pròpia vida, bohèmia i de clara militància feminista, que la van estigmatizar en certs cercles, però que alhora van donar a la seva obra una amplitud existencial que encara perdura, més de mig segle després de la seva mort.La lectura de L’amor no ho és tot esdevé apassionada, plena de sentiments i intensament vital, com era l’autora. En destaquen en especial els sonets, en els que va excel·lir i que mantenen la fermesa, la intensitat i l’exquisidesa de la literatura d’alt nivell.Un descobriment imprescindible.