[Lectures d'estiu] FUTBOLÍTICA. HISTÒRIES DE CLUBS POLÍTICAMENT SINGULARS

Divendres, 1 de setembre de 2017 19:25 h

Ara LlibresBarcelona, 2017390 pàgines19,90 €A qui agradi el futbol, més enllà que segueixi algun club de manera més po menys apassionada, li agradarà, i molt aquest llibre. El futbol és una mena de religió moderna, que crea passions, filies i fòbies, més enllà del politiqueig de dirigents mediocres i d’especulacions financeres. El futbol és molt més que les grans lligues, que paulatinament s’acosten al model americà d’espectacle. Són milions i milions de persones arreu del món que el practiquen, molts els nens i nenes i joves que s’entrenen cada dia. Per descomptat el món del futbol ha donat històries meravelloses i apassionants, ja en el terreny de la literatura (Fiebre en la gradas, de Nick Hornby, Futbol a sol y sombra d’Eduardo Galeano), de la recerca històrica (Futbol y franquismo, de Duncan Shaw), o de la memoralística ( 14. L‘autobiografia de Johan Cruyff ).L’històriador Ramon Usall ens apropa en aquest Futbolítica, la història d’una seixantena de clubs de futbol de totes les èpoques i tots els continents, que tenen una història particular vinculada als moviments socials i polítics. El futbol com a moviment de masses provoca que el naixement de molts clubs tingui una clara vinculació a la societat i les gents que el creen. I encara avui dia, més enllà de la lluita per les classificacions, molts equips de futbol i molts aficionats mantenen com a prioritat la seva determinada ideologia.Així, tothom recorda com els jugadors del Rayo Vallecano, del barri madrileny de Vallecas van donar suport a una anciana de 85 anys del barri que va ser desnonada del pis on havia viscut durant més de mig segle. Els jugadors de l’equip van assumir el cost del lloguer d’un habitatge digne per a la veïna desnonada. El club Sankt Pauli d’Hamburg s’ha declarat antisexista (i ha retirat publicitat al seu estadi quan els seus seguidors van denunciar el seu caràcter sexista), antifeixista i antiracista. Clubs com el Torino italià s’han identificat tradicionalment amb la classe obrera, front a l’equip dels empresaris de la Juve o el Lazio, nascut a l’ombra de Mussolini i que encara avui mostra a les seves grades simbologia feixista i nazi.Com diu l’autor „els clubs de futbol són també actors polítics que també escriuen la història“ i efectivament, resseguint les històries de clubs que futbol que ens exposa Ramon Usall, poden tenir una idea certa de la nostra recent història, dels feixisme italià a la dita Guerra Civil espanyol o la guerra dels Balcans.Algunes històries són realment divertides i demostren que un camp de futbol és un lloc per a passar-s’ho bé. Els seguidors del Christiana SC, nascut a la ciutat lliure del mateix nom, canten a les grades una particular versió del You’ll never walk alone dels camps anglesos, que ells han interpretat com a You’ll never smoke alone i Joint de club, en referència als porros, tot reivindicant la seva identitat fumeta. Entre els partits esperats pels seguidors del Christiana, el seu particular clàssic, hi ha el que l’enfronta a l’equip de la policia.Futbolíticaés un llibre que demostra que la història s’escriu diumenge a diumenge, des de l’apassionament, tot corrent rere una pilota, més enllà de uefes, fifes i clàusules de rescissió.