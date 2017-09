El Govern destina 1,6 milions a la millora de biblioteques publiques

Dimecres, 6 de setembre de 2017 11:05 h

0 Compartir ( 1 vot ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



(ACN)- El Govern ha acordat autoritzar el Departament de Cultura destinar, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), un import total d’1.643.750 euros a la convocatòria pública de subvencions per a les biblioteques públiques per a la renovació del mobiliari, l’elaboració i instal·lació de senyalització interna i l’adquisició de maquinari durant el període 2017-2018. Les subvencions es destinaran a municipis de més de 3.000 habitants i de menys de 100.000 habitants i en capitals de comarca de menys de 3.000 habitants, que disposin d’un servei bibliotecari integrat al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.



Les biblioteques públiques són un servei cultural bàsic per als ciutadans. Actualment, a Catalunya n’hi ha 391, de les quals 11 són bibliobusos que donen servei en municipis de menys de 3.000 habitants.