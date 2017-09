La 35a Setmana del Llibre comptarà amb 200 novetats editorials i 163 expositors

Dijous, 7 de setembre de 2017 19:40 h

L'Associació d'Editors avança que el 2016 els llibres en català van suposar unes vendes de 238,65 MEUR



(ACN)- La 35a edició de la Setmana del Llibre en Català oferirà 200 novetats editorials en 163 expositors entre empreses del sector, llibreries i institucions. El president de La Setmana del Llibre en Català , Joan Sala, ha assegurat que es tracta de l'edició "més gran" i "més internacional". A més a més de la presència de l'escriptor Paul Auster també hi assistiran altres autors internacionals i 16 editors d'arreu del món que estudiaran la possible sortida a l'estranger de títols catalans. L'Associació d'Editors en llengua catalana ha avançat que el 2016 els llibres en català van suposar unes vendes de 238,65 MEUR, un increment de la facturació d'un 3,6%. Pel que fa a les vendes totals de llibres a Catalunya se situen en 491,204 MEUR.



La Setmana del Llibre en Català se celebrarà del 8 al 17 de setembre a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. Serà el gran escenari per a la presentació oficial de la programació literària en català en vistes a la tardor. Les editorials aprofiten l'esdeveniment per avançar les seves publicacions. Concretament, l'escriptor nord-americà Paul Auster presentarà 4 3 2 1 (Edicions 62), Erri de Luca El més i el menys (Bromera), Jordi Coca L'emperador (Comanegra), Barcelona, viatge a la perifèria criminal – Antologia de diversos autors (Crims.cat); Albert Manent i Jaume Medina Carles Riba. Biografia i antologia de poemes (Edicions Cal·lígraf); Ramon Mas presentarà Afores (Edicions de 1984), l'edició a cura de Xavier Pla de Josafat de Prudenci Bertrana (Ela Geminada), Jordi Puntí Això no és Amèrica (Editorial Empúries), Per Catalunya (Gregal) de Suso de Toro, la nova obra de Martí Domínguez L'assassí que estimava els llibres o el Premi Sant Joan La casa de la frontera de Rafael Vallbona i el Pin i Soler Les quatre vides de l'oncle Antoine (Angle Editorial) de Xavier Aliaga, entre molts d'altres. "La mirada cap a l'exterior no ens fa oblidar als nostres autors que hi seran presents en multitud d'ocasions", ha assegurat Sala.



Gran aparador editorial



La Setmana és el gran aparador de la indústria editorial en català. Consolidada ja com un dels esdeveniments culturals rellevants de l'any, busca continuar sent un estímul per a la promoció de la lectura i la venda de llibres en català, contribuint així al creixement del nombre de lectors en llengua catalana. En aquest sentit, Andorra, les Illes Balears i València també seran presents a La Setmana amb la participació del Ministeri de Cultura del Govern Andorrà, l'Associació d'Editors del País Valencià i l'Institut d'Estudis Baleàrics. "En aquesta edició hi haurà representació d'associacions i gremis de pràcticament totes les zones de parla catalanes, en excepció de l'Alguer (Itàlia), ha afirmat Ayats.



Fruit d'un acord amb l'Institut Ramon Llull, la 6a edició del Making Catalan Literature Travel for Internacional Publishers and Agents se celebrarà dins La Setmana. És per això que més d'una quinzena d'editors de 14 països es reuniran amb editors, agents literaris i autors catalans per explorar vies de col·laboració per internacionalitzar títols catalans.



Jaume Cabré, Premi Trajectòria



En aquesta edició, l'escriptor Jaume Cabré (Barcelona, 1947) serà distingit amb el 21è Premi Trajectòria en reconeixement a "l'excel·lència de la seva obra literària, la seva obra monumental i la defensa de la cultura en català". El pintor Joan Pere-Viladecans ha cedit una obra a Cabré i se'n oferiran reproduccions a la fira. L'acte de lliurement del premi a Jaume Cabré serà el 14 de setembre a les 19:30h.



En l'edició d'aquest 2017 s'han programat més de 200 activitats, unes 40 orientades als més petits. Aquestes accions es desenvoluparan en 3 escenaris exteriors del recinte de La Setmana i en dos espais interiors: el Casal del Metge i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Del 8 al 17 de setembre també passaran per la setmana diversos autors internacionals com ara l'artista visual italià Nanni Balestrini, l'autora anglesa Mary Beard, i la siriana Gulnar Hajo. Paral·lelament, aquest 2017 La Setmana organitzarà un acte solidari en favor de la cultura de la pau.



El llibre en català creix



Durant la roda de premsa, Montse Ayats, ha aprofitat per avançar les dades de l'estudi Comercio Interior del Libro en España de 2016 elaborat per la Federación de Gremios de Editores. Segons ha subratllat les vendes en català a Catalunya suposen el 45,50% del total venut en totes les llengües. Sense el llibre de text , però, les xifres representen un 25,4% del mercat. Aquesta quantitat s’acosta al percentatge de lectors habituals en aquesta llengua, un 27,4%, segons l'estudi sobre hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya. Durant el 2016 el canal més significatiu de compra que els usuaris utilitzen, continuen sent les llibreries i les cadenes, amb una xifra superior al 53,20%. Pel que fa a la distribució per matèries, la no ficció ha experimentat l'augment més important. La presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats, ha explicat que una dels assignatures pendents "és arribar més als joves”. Segons ha explicat, hi ha un dèficit de còmics i ciència ficció escrits en català.



El total de llibres editats en català l’any passat va ser de 11.343, dels quals, 1.800 corresponen a traduccions d’altres llengües. El 31% d’aquestes adaptacions, vénen de títols originals en anglès, seguit del castellà amb un 20% i el francès amb un 15%. Altres idiomes com l'italià, representen un 10%.Balanç positiu de 2016La passada edició de La Setmana va generar un gran èxit i el balanç va ser "positiu". La facturació va arribar fins els 354.000 euros, un 16,6% més respecte l’any anterior. La venda de llibres i revistes durant els dies de la mostra, va augmentar en un 8,9%, apropant-se a la xifra de 22.300 €. També destaquen la compra de llibres de fons, ja que, va representar quasi la meitat de les vendes.