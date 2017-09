Jaume Cabré rep el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català

Divendres, 15 de setembre de 2017 18:55 h

(ACN)- Jaume Cabré ha estat guardonat amb la 21a edició del Premi Trajectòria que atorga la Setmana del Llibre en Català. El jurat ha decidit distingir l'autor de novel·les com Les veus del Pamano o Jo confesso per "l'excel·lència de la seva obra literària, la seva obra monumental i la defensa de la cultura en català". A l'acte d'entrega del reconeixement l'actriu Aina Clotet ha recordat la faceta de guionista de l'escriptor, que va prendre part de sèries televisives de ficció com Estació Central. Aquesta faceta la va endegar el periodista Joaquim Maria Puyal, també present a l'acte, que li va proposar que fes els guions del popular jutge Rafecas del programa Vostè jutja, interpretat per l'actor Carles Canut.



Jaume Cabré (Barcelona, 1947) va saltar amb força en el panorama literari internacional d’avui amb la novel·la Les veus del Pamano, i també amb Fra Junoy o l'agonia dels sons, Senyoria i L'ombra de l'eunuc. Jo confesso ha estat la darrera novel·la fins a la data, premiada amb el Prix Courrier International a la millor novel·la estrangera 2013 i el Premi Ciutat de Barcelona 2013 a la projecció internacional de la ciutat.