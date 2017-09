La Setmana del Llibre es consolida com el gran aparador del món editorial català

Dimecres, 20 de setembre de 2017 19:10 h

La Setmana del Llibre en Català va tancar diumenge la 35a edició, la més internacional, amb la satisfacció d’haver assolit els objectius proposats.



Segons l’Associació d’Editors en Llengua Catalana “la Setmana ha tornat a mostrar la riquesa i diversitat de l’edició en català i la seva potència industrial, tot donant visibilitat als llibres, revistes i publicacions periòdiques en català, als seus autors, editors, traductors… S’ha continuat avançant en el foment de la lectura en català i s’ha fet teixint complicitats amb les biblioteques públiques, entitats culturals, empreses privades, institucions públiques i d’altres actors socials”.



Entre les novetats exitoses d’aquesta Setmana es pot remarcar la visita 16 editors i agents literaris estrangers, de 14 països diferents de la mà de l’Institut Ramon Llull.



Les xifres de la Setmana



Pel que fa a les xifres l’Associació d’Editors en Llengua Catalana ha constatat que “el canvi de data ha afavorit l’afluència de públic a La Setmana i això s’ha traduït amb el nombre de participants en les activitats”. Aquest any quasi 26.000 persones han participat algun dels 270 actes programats, un 15% més que l’edició del 2016.



El balanç global d’aquesta edició, en xifres, ha estat molt positiu en parer de l’AELLC. S’han facturat un total de 402.000 €, que signifiquen un 13,56% d’increment en relació a l’edició del 2016. En les edicions del 2015 i 2016 ja es van aconseguir xifres rècord de vendes. En les tres últimes edicions, La Setmana ha incrementat la facturació global en un 66,6%.



En aquesta edició s’han venut 26.189 exemplars de revistes i llibres, un 17,44% més que en l’edició del 2016 i es continua mantenint la tendència dels últims 3 anys en relació al percentatge de venda de novetat i llibre de fons: 55% novetat, 45% llibre de fons.



Per l’AELLC “aquestes xifres de vendes demostren molt clarament l’èxit de La Setmana i situa la cita com un dels esdeveniments culturals més importants del País”.

Joan Sala, president de La Setmana, valora molt positivament aquesta edició i vol agrair a tots els implicats el suport i les facilitats rebudes per fer d’aquesta edició un nou èxit. Com declarava diumenge: “Finalment tots plegats, institucions, periodistes, editors de llibres i revistes, llibreters, autors i la resta d’actors socials estem d’acord que tenim la fira del llibre que el nostre País mereix.”