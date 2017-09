David Nel·lo guanya el premi Prudenci Bertrana de novel·la

Dijous, 21 de setembre de 2017 21:35 h

Albert Garcia, Montserrat Tura i Xavier Gual són els altres guardonats als Premis Literaris de Girona



L’escriptor barceloní David Nel·lo ha guanyat el 50è premi Prudenci Betrana amb la novel·la Melissa i Nicole, un relat que ens mostra els límits que estem disposats a creuar per ser feliços i les conseqüències de traspassar-los. Els Callahan i els Vinyals es troben casualment en una petita illa del mar Bàltic. Aquest escenari nòrdic serà testimoni d’uns esdeveniments que canviaran per sempre les seves vides.



La vigília del solstici d’estiu, dues famílies visiten la petita illa de Fårö, a pocs quilòmetres de l’illa sueca de Gotland, al mar Bàltic. Uns i altres, els Callahan i els Vinyals, passegen amb els cotxes suecs que han llogat. Així doncs, què els uneix? Tot i res. La filla dels Callahan, la Melissa, és ben americana. La Nicole Vinyals, en canvi, és la perfecta jove parisenca.



I tanmateix, després de la trobada fortuïta, els esdeveniments se succeiran en un brevíssim període de pocs dies i sacsejaran completament l’existència de les dues famílies, que no s’haurien volgut retrobar mai més.



David Nel·lo (Barcelona, 1959) és escriptor i flautista. Especialitzat en literatura infantil i juvenil, té publicades diverses novel·les per a adults, com ara La geografia de les veus (Premi Andròmina de narrativa 2006), El meu cor cap a tu per sempre (Premi Marian Vayreda 2009) o Setembre a Perugia, que va ser guardonada amb el Premi Roc Boronat el 2011.En el camp infanti li juvenil ha guanyat premis com el Ciutat d’Olot i el Folch i Torres, entre d’altres.



Pel que fa al premi Miquel de Palol de poesia, el jurat ha reconegut l’obra La saliva dels morts, del barceloní Albert Garcia Elena, un recull de cinquanta-cinc poemes breus i esmolats.



El 39è Premi Carles Rahola d’assaig ha estat per a l’obra República pagesa. Vindicació del catalanisme rabassaire, de Montserrat Tura.



La Fundació Prudenci Bertrana ha atorgat el 32è premi de literatura juvenil Ramon Muntaner a l'obra, La noia de la caravana, de l’escriptor Xavier Gual, que narra les aventures d’una adolescent que intenta descobrir què hi ha al darrere de la desaparició del seu xicot i salvar-se ella mateixa.