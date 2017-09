Miquel Desclot guanya el II Premi PEN Català de Traducció Literària per 'Cançoner', de Petrarca

Divendres, 29 de setembre de 2017 17:55 h

(ACN)- Miquel Desclot ha estat guardonat amb el II Premi PEN Català de Traducció Literària per la traducció de Cançoner, de Petrarca, publicat per Edicions Proa. El lliurament s'ha fet en el decurs d'una taula rodona formada pels traductors i finalistes del premi, Xavier Pàmies, per Pólvora i Canyella, d'Eli Brown, publicat a La Campana; Francesc Parcerisas per la traducció d'Els Cantos pisans, d'Ezra Pound, publicat per Adesiara, i Joan Sellent, per Versions a peu d'obra, de Shakespeare, publicat a Biblioteca de Núvol.



Dignificar la feina del traductor



El PEN Català ha organitzat per segon any consecutiu aquest guardó amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina del traductor, reconèixer la qualitat de la traducció literària publicada en català, distingir-ne la figura del traductor i dignificar-ne la tasca com a creador de ponts entre cultures. Una de les seves funcions destacades és la de promoure la traducció literària per tal de difondre la literatura catalana en altres llengües i donar suport a la traducció de les obres de la literatura universal al català; amb l'objectiu de promoure el reconeixement social i intel·lectual d'escriptors i traductors, contribuir a equilibrar les diferències entre llengües i literatures, fomentar el reconeixement i el diàleg entre cultures i tradicions literàries, analitzar la situació de la traducció literària a Catalunya, donar suport als seus socis pel que fa al reconeixement de llur activitat professional com a escriptors i/o traductors, i vetllar pel futur i la qualitat de la traducció literària a Catalunya.