(ACN)- L'autora de la saga Harry Potter, J. K. Rowling, ha titllat de "repugnants" i "injustificables" les càrregues de la Guàrdia Civil i la policia espanyola per impedir la votació pel referèndum de l'1-O. Així s'ha expressat en una piulada a Twitter, en què apareixien unes joves i gent gran sent desallotjats d'un col·legi electoral.

