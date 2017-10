El festival de literatura infantil i juvenil Lo Llumener arriba aquest dissabte a Sort

Dijous, 5 d'octubre de 2017 17:30 h

(ACN)- Sort acollirà aquest dissabte 7 d'octubre el festival Lo Llumener . Es tracta d'un festival de petit format d'àmbit rural i de muntanya amb experiències artístiques i literàries que aposta per fomentar la lectura i convidar a les famílies a gaudir mitjançant la literatura i les arts, i que entre altres activitats inclou: espectacles a l'aire lliure, contacontes per infants i adults, tallers, exposicions, fira d'editorials i gimcana literària. Aquest festival també té un apartat més professional i ha programat per aquest mes d'octubre un curs sobre Recursos narratius: Eines per al desenvolupament de l'escriptura creativa a l'aula i tècniques de narració oral adreçat a personal docent i famílies. Aquest curs compta amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament. Dolors Millat i Carles Alcoy seran els professors del curs.El festival Lo Llumener comptarà també amb una petita fira d'àlbums il·lustrats on hi haurà editorials com Zorro Rojo, Media Vaca, Thule i la pallaresa Cambuleta. Durant tota la jornada es podran veure una desena d'espectacles i tots ells seran gratuïts. La biblioteca es traslladarà a cel obert i els visitants del festival es podran asseure un moment a fullejar entre els contes, aquest any centrats en el conte de la Caputxeta vermella.Una de les exposicions que es podran veure a Sort és Caputxetes a cabassos, una mostra amb diferents edicions de l'obra de la Caputxeta. Tot i que les versions més conegudes del conte popular són les de Perrault i les dels germans Grimm del 1857, existeixen innumerables adaptacions, transcripcions i versions de la Caputxeta que es podran veure a Lo Llumener.