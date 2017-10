Besalú acull la vuitena edició de la fira d’editorials independents LiberisLiber

Divendres, 6 d'octubre de 2017 18:05 h

No hi ha cap vot

La vuitena edició de la fira d’editorials independents Liberisliber se celebrarà aquest cap de setmana (7 i 8 d’octubre a Besalú (Garrotxa), amb un nou rècord de participació (50 editorials d’arreu de l’estat, però principalment de Catalunya) i amb diverses novetats.

Enguany la fira guanya dos espais nous per dur a terme activitats: l’església de Sant Vicenç i la Casa Cornellà (un palau medieval civil, d’un altíssim valor patrimonial, que s’obre poquíssimes vegades al públic, ja que és un espai privat).Per altra banda, l’organització ha creat quatre seccions noves: Ràdio Web Liberisliber, un conjunt d’entrevistes que realitzarà l’escriptor Paco Inclán a diversos convidats de la fira i que seran accessibles a tothom a través dels podcasts que es penjaran a la web de la fira; Jo il·lustro, jo edito, una trobada professional (en format d’speed dating) entre 8 il·lustradors i 8 editors, amb l’objectiu de fer néixer nous projectes editorials i donar a conèixer els il·lustradors locals; Trobades amb traductors de..., un seguit d’encontres amb traductors perquè ens expliquin casos de llibres concrets, la cuina de la seva feina i, A cau d’orella, els recitals de narrativa de LIBERISLIBER que estrenarà Blanca Llum Vidal amb una lectura molt especial de relats breus de Víctor Català.També es consoliden les seccions noves de l’any anterior, és a dir, Pensem-hi (taula filosòfica conduïda per Xavier Bassas) i Vermuesia (presentació col·lectiva i festiva de nous poemaris, a càrrec de la poeta Míriam Cano). Un altre aspecte a destacar a nivell de programació és que la fira s’ha dotat per primer cop d’un comitè assessor format per 6 membres, amb possibilitat de rotació o ampliació d’aquests membres en les properesedicions.Com sempre al llarg del cap de setmana també hi haurà presentacions de llibres, signatures d’autors i, com a fet especial, un acte amb l’editorial Edicions Cal·lígraf que celebra els seu cinquè aniversari.