L’editorial Tusquets cedirà l’arxiu editorial històric a la Biblioteca Nacional Espanyola

(ACN)- L’editorial Tusquets, que forma part del grup Planeta, cedirà l’arxiu editorial històric a la Biblioteca Nacional Espanyola. El tracte encara s’està perfilant, i les dues parts ultimen què inclourà exactament la cessió i la manera com es farà. D’aquesta manera, el gruix del fons de l’editorial creada per Beatriz de Moura el 1969 passarà a formar part de l’arxiu de la Biblioteca Nacional Espanyola.



El segell pertany des del 2014 al Grup Planeta, que el va adquirir aprofitant la jubilació de De Moura. Després del fons de l’editora Carmen Balcells, la Biblioteca Nacional Espanyola acull ara un altre volum important de documentació editorial catalana.



Al catàleg de l'editorial Tusquets hi apareixen autors de renom internacional com ara l’escriptor txec Milan Kundera, autors punters de les lletres sud-americanes com Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, les escriptores Almudena Grandes o Marguerite Duras, o John Irving i Haruki Murakami, entre centenars de noms.