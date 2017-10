Penguin Random House manté la seva seu a Barcelona

Dijous, 12 d'octubre de 2017 16:45 h

(ACN)- El gegant editorial Penguin Random House Mondadori ha comunicat que analitza "de prop" la situació política a Catalunya i que només plantejaria un trasllat de la seva seu social a Barcelona en cas que hi hagi "canvis". En aquest sentit, fonts del grup asseguren que avaluaran la situació que es pugui generar "en conseqüència" i prendran les mesures "necessàries" per defensar els interessos d'autors, treballadors i lectors. El grup editorial ha precisat també que opera en "moltes jurisdiccions i països" diferents "al servei dels autors, lectors i treballadors" i defensa que treballa conforme a les lleis i regulacions locals.



El grup alemany Penguin Random House Mondadori és el segon grup editorial en llengua castellana arreu del món i recentment va adquirir l’editorial Ediciones B, vinculada fins llavors al Grupo Z, editor de El Períódico, amb importantíssim problemes econòmics als seus balanços. De fet, Penguin Random House Mondadori supera al Grup Planeta en alguns sectors com el llibre infantil i juvenil.



Planeta marxa



Precisament aquesta setmana el consell d’administració del Grup Planeta va decidir que traslladarà el seu domicili social a Madrid.



El consell de Planeta va prendre aquesta decisió preventivament, davant la “inseguretat jurídica” que es pugui produir per “protegir” els interessos dels accionistes, treballadors i del projecte empresarial. Planeta afegia en un comunicat, però, que el trasllat del domicili social no comporta moviment de treballadors, ja que el grup disposa de seus operatives a diferents ciutats de l’Estat.